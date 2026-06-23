Perú

Niño de 6 años fue atropellado en Tacna por conductor ebrio que subió a la vereda tras quedarse dormido al volante

El menor caminaba junto a su padre cuando una camioneta siguió de frente, subió a la vereda y lo embistió en el distrito tacneño de Coronel Gregorio Albarracín

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Un niño de seis años resultó herido tras ser atropellado en el distrito de Coronel Gregorio Albarracín, en Tacna, luego de que una camioneta conducida por un hombre en presunto estado de ebriedad subiera a la vereda tras perder el control del vehículo. Según las primeras versiones, el conductor habría admitido que se quedó dormido al volante y que había consumido alcohol. Fuente: TV Perú Noticias

Un grave accidente de tránsito ocurrido en Tacna ha dejado a un niño de aproximadamente seis años herido, luego de ser atropellado por una camioneta conducida por un hombre que dio positivo al dosaje etílico. El hecho ha generado conmoción entre los vecinos del distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, donde ocurrió el siniestro en horas de la mañana del último lunes.

El conductor fue identificado como Ronald Hilasaca Huanca. De acuerdo con los registros difundidos, en sus redes sociales se le ha visto vinculado y cercano a la organización política Ahora Nación, un dato que circula mientras las autoridades investigan las responsabilidades por el hecho.

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En el lugar, el propio Hilasaca dio una versión preliminar sobre lo ocurrido y admitió que se habría quedado dormido: “Me quedé dormido un rato, tanto trabajo”. Ante la insistencia de los periodistas, también respondió sobre el consumo de alcohol. “Sí, estaba compartiendo”, agregó.

Vista aérea de calle con camioneta plateada y techo blanco. La camioneta lleva una imagen y el nombre Ronald. Un círculo naranja destaca un área borrosa en la acera
Una cámara de seguridad capta el momento en que una camioneta conducida por Ronald Hilasaca sube a la vereda y atropella a un niño de seis años en Tacna, Perú. (Composición: Infobae Perú)

Menor fue embestido tras maniobra irregular de camioneta en Tacna

El accidente ocurrió antes de las 08:00 del lunes 22 de junio, en la intersección de las calles Santa María y Las Casuarinas, en el distrito tacneño de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Según TV Perú Noticias, el niño caminaba junto a su padre cuando fue embestido por el vehículo conducido por Hilasaca.

Diario Correo precisó que la camioneta circulaba por la calle Santa María y, al llegar a la avenida Las Casuarinas, en lugar de girar a la derecha o a la izquierda, siguió de frente, se subió a la vereda e impactó al menor. En ese momento, el vehículo impactó directamente contra el menor de seis años, quien caminaba junto a su padre en la zona peatonal.

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Dos paramédicos atienden a una persona con el rostro pixelado en una camilla con ruedas. Varias personas, algunas con uniforme, observan la escena
Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) asiste a un niño de seis años en una camilla, luego de ser atropellado por un conductor ebrio en Tacna, Perú. (Foto: Diario Correo)

Tras el atropello, transeúntes auxiliaron al menor y, según los testimonios recogidos por dicho medio, rodearon el vehículo para evitar que el conductor fugara. También exigieron que la Policía acudiera al lugar para que el traslado del intervenido se realizara a una comisaría.

Conductor dio positivo a alcohol y admitió haberse quedado dormido

Las autoridades policiales vienen recopilando diversos elementos probatorios para esclarecer lo ocurrido. Uno de los principales exámenes practicados al conductor fue el dosaje etílico, el cual arrojó 1.13 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando que se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente.

Fotografía dividida en dos, muestra a un hombre con sombrero vaquero, gafas, chaqueta azul. En la izquierda, mira de frente; en la derecha, de perfil
Ronald Hilasaca Huanca, el conductor implicado en el atropello de un menor de edad en Tacna. (Composición: Infobae Perú)

Además, testigos indicaron que el hombre presentaba signos de resaca. Hilasaca reconoció ante las autoridades que se quedó "dormido un rato" y que había “compartido” bebidas alcohólicas la noche anterior. En tanto, el menor fue trasladado por personal del SAMU al hospital Hipólito Unanue y permanece bajo atención médica.

Cámaras de seguridad de la zona serían clave para reconstruir la secuencia del accidente, mientras que peritos de tránsito ya realizan las pericias correspondientes en el lugar de los hechos. El caso permanece en investigación para determinar responsabilidades penales por el atropello.

Publicaciones en redes lo vinculan con agrupación Ahora Nación

Las imágenes difundidas tras el atropello muestran que el vehículo conducido por Hilasaca llevaba un panel con su fotografía y su nombre, un elemento que alimentó comentarios en redes y en algunos medios sobre una posible intención de postular a un cargo público en 2026.

Una camioneta plateada con un panel publicitario de Ronald Hilasaca. Varias personas, un agente de seguridad municipal, edificios y una calle
Una camioneta con un panel que muestra la fotografía y el nombre de Ronald Hilasaca se encuentra en una calle urbana con personas y edificios. (Captura: TV Perú Noticias)

Sin embargo, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no lo consigna como afiliado a ningún partido político, de acuerdo con la información revisada en esa plataforma. Aun así, en redes sociales se le ha visto compartiendo fotografías de respaldo y junto al candidato al Senado por Tacna por el partido Ahora Nación, Jaime Montalico, en publicaciones que hoy son citadas como parte del contexto político que rodea al caso.

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