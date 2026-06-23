Diego Rebagliati señaló a la dirigencia de Universitario tras no fichar a Raul Ruidíaz: “Héctor Cúper y los jugadores quedaron expuestos”

Rumores sobre la actualidad de Universitario de Deportes y sus fichajes. YouTube Los Reba

La oficialización del fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario de Deportes reconfiguró el panorama ofensivo del club. La decisión, tomada por el técnico Héctor Cúper, puso fin a la especulación sobre la posible llegada de Raúl Ruidíaz y generó debates internos y en la opinión pública. Con la continuidad asegurada de José Rivera y la incertidumbre en torno al futuro de Alex Valera, la dirigencia evalúa la llegada de un delantero extranjero que complete la plantilla para afrontar el próximo torneo.

El proceso de selección del nuevo atacante expuso tensiones dentro del club. La administración, encabezada por Franco Velazco, optó por negociar con varios perfiles antes de cerrar con ‘Lapa’. En ese contexto, la figura de la ‘Pulga’ se perfilaba como opción prioritaria para parte de la hinchada, aunque finalmente fue descartada.

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Bajo esa premisa, Diego Rebagliati analizó esta situación y sostuvo que la dirigencia cometió un error en la gestión del caso del futbolista de Atlético Grau. “Yo creo que ahí ha cometido un error la administración, y creo que lo ha cometido de buena fe, pero se le ha ido de las manos”, afirmó en el programa de YouTube, Los Reba.

En la perspectiva del comentarista deportivo, el principal problema radica en la exposición pública que enfrentan el DT argentino y los futbolistas. “Si iba a terminar pasando lo que pasó, no se tendrían que haber reunido con Ruidíaz. Ha quedado mucho más expuestos Cúper y los jugadores en el veto a Ruidíaz, que simplemente dejaban el tema ahí”, explicó.

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Diego Rebagliati señaló a la dirigencia de Universitario tras no fichar a Raul Ruidíaz.

La directiva de Universitario, por su parte, mantiene la búsqueda de un refuerzo extranjero mientras se define el futuro de Alex Valera. La continuidad del ‘Tunche’ Rivera responde a la necesidad de estabilidad en la ofensiva, aunque la presión mediática y de la hinchada sigue presente tras la decisión de no incorporar a Raúl Ruidíaz.

¿Argolla en Universitario?

La gestión del plantel y la influencia de los referentes en Universitario fueron temas recurrentes en el análisis de Diego Rebagliati. El comentarista abordó las acusaciones de “argolla” y defendió la diversidad en las decisiones técnicas. “Hice una reflexión sobre los referentes de la ‘U’ y con la poca paciencia que les estaban teniendo. Pero cuando hablan de argolla digo que el jugador con más minutos en este semestre en la ‘U’ es Fara, quien es nuevo y no es peruano; y lo ha dejado fuera a Corzo, que en teoría es uno de los que maneja el grupo”, sostuvo.

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En su explicación, ‘Reba’ subrayó que el rendimiento ha sido el criterio principal para la elección de los titulares. “Si Alzugaray, Fértoli, Gassama o Silveira hubieran rendido como rindió Fara, seguramente no jugarían”, dijo.

La relación entre el hincha y algunos jugadores tradicionales también fue motivo de comentario. Según Rebagliati, “me impresiona la bronca que le ha agarrado el hincha de la ‘U’ a Flores. Parece que Flores fuera enemigo público del hincha. Es cierto que ha perdido mucho nivel y está jugando más por su historia que por su presente (...). Pero la sensación del hincha es que los jugadores de la ‘U’ hacen el equipo”.

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El 'Negro' descartó la posible vuelta de la 'Pulga' a la 'U' por presencia de Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera. (Video: Más Que Fútbol)

El conflicto sobre la llegada de Ruidíaz expuso una dinámica interna compleja en Universitario. El debate sobre la influencia de referentes como Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera revela que la toma de decisiones no está exenta de presiones y expectativas cruzadas.

Antonio García Pye sobre posibilidad de Raúl Ruidíaz en Universitario

La posibilidad de que Raúl Ruidíaz refuerce a Universitario sigue siendo tema de consulta recurrente. El gerente deportivo del club, Antonio García Pye, ofreció su perspectiva sobre el asunto. “No puedo yo cerrar capítulos que ni siquiera están abiertos. Hay que esperar con calma”, declaró para la prensa, dejando abierta la puerta a futuras negociaciones.

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El directivo reconoció el deseo de ver al menudo artillero con la camiseta ‘crema’, aunque aclaró que la operación depende de múltiples factores. “Sería lindo que pueda estar”, comentó, y agregó: “No depende solamente de dos voluntades, sino de varias. Hay que entender y tener paciencia”.