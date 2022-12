Sergio George furioso con Yahaira Plasencia por sus escándalos mediáticos: “No puedes ser una persona bruta”

Sergio George enojado con Yahaira Plasencia tras confirmar romance con Jair Mendoza.

El productor Sergio George se mostró bastante fastidiado con Yahaira Plasencia y la forma cómo viene haciendo noticia estos últimos días. Como se recuerda, la salsera fue captada en situaciones cariñosas con Jair Mendoza en Punta Cana. Tras llegar a Lima, la joven terminó confirmando su romance.

Esta situación no le gustó para nada al estadounidense, pues aclaró que no le hace nada bien a su carrera musical. Sobre todo, a puertas de estrenar su disco. Sergio George señaló que no es la forma cómo él quiere promocionar su trabajo con Yahaira Plasencia.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues el pianista indicó que evaluará la situación de la cantante, a quien no dudó en dejar de seguir, pues no le conviene que sea involucrado con ella.

Te puede interesar: Jefferson Farfán se retira del fútbol: los amores que tuvo la ‘Foquita’ en el mundo de la farándula

“Hay muchos comentarios y por qué dejé de seguirla es muy fácil es porque yo manejo mi vida personal de una manera y es distinta a como se maneja la empresa. Yo estoy aquí en Arabia Saudita y mucha gente no me conoce y van a entrar a la página ahora después que hicimos la charla de hoy para ver quién está en mi mundo y empiezan a leer cosas y yo no quiero eso para mí personalmente”, indicó en comunicación telefónica con ‘América Hoy’.

El músico aclaró también que si hubiera sabido desde antes sobre la relación entre Yahaira y Jair Mendoza, lo hubiera sabido manejar de la mejor manera.

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes. Mira, esto es un poco complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación. Lo que no me gusta a mí es crear noticia por crear noticia, entonces me hace aducir a mí que estoy buscando noticias, mira yo vendo música brother, yo no vendo chismes ni escándalos, yo no soy ese. Mi credibilidad se va por el piso, no puedo estar envuelto en eso”, remarcó.

En otro momento, Sergio George comparó a Yahaira con otros artistas que sí están dedicados a su carrera musical, lejos de escándalos.

“Son personas que saben manejar su carrera y lo manejan de una manera inteligente, paso por paso y día por día, tú no puedes llegar al estrellato siendo una persona bruta, tú tienes que usar tu mente, no digo que Yahaira es bruta, pero hay que usar inteligencia porque no es fácil y más hoy en día que las redes sociales y los medios todo ha cambiado tienes que tener mucho más cuidado que nunca”, señaló el productor, que no dudó en poner de ejemplo a al salsero Farik Grippa, con quien acaba de firmar un contrato.

El pianista resaltó que con este cantante “no hay nada de chismes, ni morbo”, pues él solo está enfocado en su música.

SEGUIR LEYENDO