Macarena Vélez respondió a críticas sobre su cuerpo: “Soy grande y voluptuosa, me encanta”

Macarena Vélez respondió a críticas sobre su cuerpo

Macarena Vélez volvió a pisar un set de televisión luego de mucho tiempo. La exchica reality llegó hasta ‘América Hoy’ para hablar sobre su reencuentro con Said Palao, con quien fue captada ingresando a una notaria de Lima.

Para empezar, la influencer aclaró que vio a su expareja por temas legales, pues ellos tuvieron un emprendimiento cuando estaban en una relación. Asimismo, ella descartó cualquier tipo de acercamiento entre ambos.

“Nos hemos encontrado porque teníamos algunos temas pendientes, compartíamos un negocio que teníamos juntos y ya pasó bastante tiempo, pero a veces los papeleos se demoran un montón, pero cada quien está en lo suyo”, dijo.

De otro lado, Macarena Vélez le respondió a todas las personas que han venido criticando la figura de su cuerpo. “Hay personas que hablan de mí pero nunca me han visto en persona, no me conocen y les gusta hablar porque en fin, tendrán sus motivos”, dijo.

La influencer señaló que a ella no le molesta para nada que la cuestionen por subir fotos con filtro, esto debido a que solo se queda con los comentarios de las personas que realmente le importan.

“La verdad que no, porque yo solo me quedo con las personas que me conocen, que me quieren y con eso me llena todo”, comentó la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ para las cámaras de ‘América Hoy’.

No le pone filtros a sus videos

Macarena Vélez sorprendió a más de uno al mencionar que últimamente viene compartiendo videos sin filtro, además de mostrarse totalmente al natural, sin una gota de maquillaje.

“En mis redes estoy poniendo videos en los que me muestro tal cual. Los videos la verdad es que no sé como editarlos, tampoco les pongo filtro en el rostro, tal cual, sin maquillaje. Si me quiero poner filtro me lo pongo y si me quiero maquillar también me pongo”, mencionó.

Macarena Velez ha estado en diferentes polémicas. (Foto: Instagram)

Defiende su cuerpo

En otro momento, aunque no tenía que darle explicaciones a nadie, la modelo dio a conocer que ella tiene un cuerpo bastante voluptuoso debido a que desde muy pequeña se dedicó a realizar diferentes deportes.

“Siendo muy sincera, soy una chica deportista, grande y voluptuosa, me encanta. Tengo una espalda voluptuosa, brazos grandes porque he corrido tabla desde los 10 años hasta los 16 años. Desde muy chica he sido deportista a full y me encanta”, sentenció.

Para finalizar, Macarena Vélez envió un claro mensaje a las personas que le dan mucha importancia a la apariencia física. “El físico es una cosa que se va a ir con los años, lo que queda es lo que tienes dentro y lo hay en tu corazón”, añadió.

