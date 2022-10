Guty Carrera debutará como escritor con su libro “Ámame, que me vas a perder”

Gutty Carrera anuncia su libro 'Ámame que me vas a perder'. América TV /'En Boca de Todos'.

Guty Carrera regresó al Perú hace algunos días y ha sorprendido a propios y extraños al anunciar que debutará como escritor. Como se sabe, el exchico reality se encuentra viviendo en México con su pareja desde hace varios años y decidió tomarse unas vacaciones para visitar Cusco con su enamorada. Sin embargo, durante su llegada a su país natal no ha dudado en hablar a cerca de su libro.

El modelo estuvo presente este 18 de octubre en el set de ‘En Boca de Todos’ y reveló que una de sus grandes pasiones es la escritura. Según señaló el peruano, una de las facetas que pocos conocen es su gusto para escribir largos textos, por lo que quiso preparar su propio libro inspirado en algunos pasajes de su vida como su caso legal con Alejandra Baigorria y la polémica situación que vivió por su infidelidad a Melissa Loza.

Recordemos que, en el 2016 la rubia empresaria difundió audios en los que se escucha al hijo de Edith Tapia insultándola cuando eran pareja y los cuales empleó para constatar su denuncia por maltrato psicológico. Ante ello, Guty Carrera prefirió guardar silencio y no hablar del tema públicamente, pues todo lo manejaba por la vía legal.

“Este libro tiene muchos pasajes de mi vida y se llama ‘Ámame, que me vas a perder’ (...) Yo en algún momento de mi vida no podía defenderme de ciertas críticas por la mordaza que me habían puesto y yo empecé a escribir como una manera de desfogar lo que yo sentía y pensaba”,

Guty Carrera escribirá su primer libro inspirado en pasajes de su vida. (Captura)

En otro momento, el conductor Ricardo Rondón le recordó que el nombre de su obra está relacionado a una frase que se le escuchó decir en su pelea con la popular ‘Rubia de Gamarra’ y el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ dejó entrever que dicha oración tiene un trasfondo que dará a conocer en su publicación.

Finalmente, Guty Carrera indicó que su objetivo no es atacar ni criticar a alguien, pues su objetivo es ayudar a los demás con su propia historia. “Hemos tratado que sea un libro de autoayuda. No es un libro para atacar a las personas, de defensa, de críticas, es únicamente de experiencias. La gente se va a enterar de muchas cosas”.

Cabe mencionar que, el popular ‘Potro’ ya había anunciado en sus redes sociales que incursionará en la escritura. A través de su cuenta oficial de Instagram, confesó que está preparando todo para el lanzamiento de su libro dando da a entender que contará realmente todo lo que sucedió con sus exparejas.

“¡Se viene mi Libro muy pronto! Ya se enterarán de que trata.. sólo puedo decir que se dirá la ÚNICA VERDAD”, se lee como descripción de su post donde aparece una fotografía de él. Su publicación causó varias reacciones y varios usuarios le pidieron que no se olvide de incluir su famosa frase: “Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel”.

Guty Carrera anunció el lanzamiento de su primer libro. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO