Alejandra Baigorria reflexionó sobre su rol como enamorada: “Era muy insegura, pero aprendí a confiar”

Alejandra Baigorria reflexiona sobre su rol como enamorada y asegura que tiene una relación sana con Said Palao. (Instagram)

Alejandra Baigorria habló una vez más sobre su romance con Said Palao. La chica reality utilizó sus redes sociales para dejar en claro que mantiene una bonita relación sentimental con el deportista. La popular ‘rubia de Gamarra’ se tomó unos minutos para interactuar con sus seguidores a través de la famosa cajita de preguntas en las historias de su cuenta de Instagram.

“¿Confirmas si estás bien con Said o hay una baja en la relación?”, preguntó una usuaria y a lo que la integrante de Esto es Guerra no dudó en contestar. Y es que, hace unas semanas se empezó el rumore de una posible separación entre ambos, pues se le vio a la empresaria viajar sola al extranjero.

Sin embargo, tanto Alejandra Baigorria como Said Palao no tardaron en salir a desmentir las especulaciones y dejaron en claro que todo se encuentra bien entre ambos. Pero todo parece indicar que algunos cibernautas aún tienen dudas y por ello, la figura de América TV no tuvo problema en responder a las interrogantes.

“En realidad siempre hay bajas en las relaciones, sobre todo cuando llevas tiempo, pero gracias a Dios, en casi los dos años que llevo con Said, no hemos tenido ninguna, nos va súper bien, sí hemos discutido alguna vez, no vamos a decir que no”, comenzó diciendo la noche del 03 de setiembre.

Alejandra Baigorria asegura que tiene una 'relación sana' con Said Palao. (Instagram)

“Es una relación linda, es una relación sana, la verdad que nos amamos mucho, tenemos muchos planes a futuro, nos va súper bien, yo creo que así deben ser las relaciones, con bastante confianza y con los espacios de cada uno, yo he madurado mucho, muchos dicen tú no eres así, bueno, ahora soy así”, agregó.

Asimismo, escribió un pequeño texto donde explicaba que en años anteriores era una mujer muy insegura y celosa, pero fue aprendiendo como mantener una ‘relación sana’ dándole espacio a sus parejas. Recordemos que, Alejandra Baigorria ha hecho público cada uno de sus romances desde que se volvió una figura de la farándula.

“Si antes podía ser una persona más insegura. Más celosa, pero con el tiempo aprendí cómo debe ser una relación sana. Y aprendí a confiar y me encanta que cada uno tenga su espacio, su libertad. Obvio siempre con respeto. Tener una relación así es tan lindo, te da una tranquilidad increíble”, sentenció.

Cabe mencionar que, Alejandra Baigorria y Said Palao son considerados como una de las parejas más estables de la farándula. Ambos se enamoraron hace poco más de dos años en ‘Esto es Guerra’ y no dudan en compartir sus sentimientos tanto en las redes sociales como en el reality del canal de Pachacamac.

Alejandra Baigorria y Said Palao. (Instagram)

¿Con quiénes estuvo Alejandra Baigorria antes de Said Palao?

Alejandra Baigorria mantuvo un romance de tres años con Mario Hart. Ambos tuvieron una relación bastante conflictiva, donde solo al inicio pudieron vivir un amor tranquilo, luego fueron peleas, idas y vueltas hasta luego pusieron punto final a su relación de pareja en el 2014.

Posteriormente, inició un vínculo amoroso con el modelo, Gutty Cabrera, pero no le fue bien porque sufrió muchos episodios de violencia física y psicológica por parte del chico reality. Luego empezó una relación con el empresario Arturo Caballero, con quien se le veía bastante estable e, incluso, estuvieron a punto de contraer matrimonio. Sin embargo, un ampay acabó con su amor.

Alejandra Baigorria y Arturo Caballero tuvieron una relación amorosa. Foto: captura de facebook.

