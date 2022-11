Alejandra Baigorria se perderá la final de 'Esto es Guerra' debido a lesión en el hombro | Instagram

Alejandra Baigorria sufrió una descompensación el viernes 18 de noviembre en plena competencia en ‘Esto es Guerra’. La integrante de los ‘Combatientes’ se enfrentaba a Melissa Loza, cuando hizo un mal movimiento que la obligó a parar el juego y a ser atendida de inmediato debido al fuerte dolor que sentía en el hombro.

Tras ello, la participante fue trasladada a una clínica para ser sometida a diversos estudios y determinar lo que realmente había pasado. Luego de tener un diagnóstico médico, la ‘rubia de Gamarra’, compartió con sus seguidores lo que le han dicho los médicos y las medidas que tomará en adelante.

A través de sus historias de Instagram, Alejandra Baigorria compartió una serie de videos en los que explicaba lo que tiene y cómo será su recuperación. Reveló que esta es una lesión diferente a la que ya había sufrido y que, también, la había obligado a retirarse de la competencia por un tiempo.

“Yo tenía dos lesiones en el hombro, uno era el desgarro, que era de un tendón rotador que, gracias a Dios, con las infiltraciones que tuve se curó y pude seguir compitiendo. Pero, la otra lesión que tenía era el labrum, que es como un cartílago que está entre los huesos del humero del hombro”, comenzó diciendo.

Alejandra Baigorria revela su actual estado de salud. (Instagram)

Además, sorprendió al revelar que tiene el cartílago sumamente roto, por lo que es importante que se recupere casi de inmediato. Con ello, confirmó que deberá ausentarse de ‘Esto es Guerra’, por lo que se perderá de la final de temporada.

“Ese labrum, lo tenía al 30% roto, ahora lo tengo al 70%, por ende, el doctor me prohibido hacer ejercicios de cargar peso, ni ningún esfuerzo fuerte con el brazo. Normal puedo caminar, pero si quiero hacer ejercicios, debo operarme. A parte tiene que desinflamar para operar y es todo un procedimiento. Estoy como fastidiada porque ya no voy a poder competir en EEG”, sentenció la empresaria.

Finalmente, Alejandra Baigorria, aclaró que puede realizar algunas actividades con normalidad, pero ninguna de ellas incluye los ejercicios de fuerza a los que está expuesta en el reality. Sin embargo, aclaró que continuará pendiente de la competencia desde su tribuna.

“Estoy muy triste. El doctor me ha dado permiso de hacer algunas actividades, como piernas, para no perder mi masa muscular de todo el cuerpo, mientras desinflama y me opero. Decirles que no voy a poder estar en EEG en la final, ni nada. Pero, quiero decirles que mi corazón siempre estará con ustedes y desde aquí de lejos siempre voy a estar apoyando a los combatientes. Si tengo que renegar, renegaré por aquí y haré mis reclamos por aquí. Los quiero mucho”, finalizó.

