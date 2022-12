Michael Succar cuestionó a Cristiano Ronaldo: “No es más grande que Manchester United ni que Portugal”

Cristiano Ronaldo tuvo un altercado con su técnico Fernando Costa.

La selección de Portugal goleó 6-1 a Suiza y consiguió su boleto a cuartos de final de la Copa del Mundo, no obstante, su clasificación se vio opacada por la suplencia de Cristiano Ronaldo. El periodista peruano Michael Succar habló sobre el motivo de la no titularidad del ‘Bicho’ y lo criticó por su comportamiento.

“Que tengas problemas con el técnico de tu club y el de tu selección al punto que los dos toman una medida futbolística por algo extrafutbolístico, es raro que eso coincida. Y Cristiano no es más grande que el United ni es más grande que Portugal. Está ante un técnico que no lo va a engreír como él espera”, inició el integrante de Movistar Deportes.

Su compañero Pedro García se unió a la conversación y destacó a Fernando Costa por alinear a Goncalo Ramos, en lugar de ‘CR7′, en el choque contra los suizos. “Se la jugó por un chico que no tenía un gol oficial con Portugal, es más debuta con la selección en un amistoso con Nigeria previo al Mundial. Lo pone por Cristiano, una apuesta más alta no se me ocurre”.

Te puede interesar: Michael Succar le dio una ‘bofetada’ a hincha incrédulo tras triunfo de Marruecos ante España en Mundial Qatar 2022

¿Por qué Cristiano no fue titular?

Cristiano Ronaldo arrancó en la derrota de Portugal ante Corea del Sur, no obstante, fue cambiado a los 65 minutos y en su lugar ingresó André Silva. Esto no le agradó para nada al ‘Comandante’ y lo mostró en el banco de suplentes.

Su técnico Fernando Costa contó, en conferencia de prensa, sus sensaciones en cuanto a la conducta del delantero. “¿Ya vi la repetición? Sí. No me gustó. No me gustó nada. A partir de ahí, son cosas que resuelves internamente”.

La decisión del entrenador de 68 años fue muy tajante. No ponerlo desde el inicio en el compromiso contra Suiza. Pese a los constantes pedidos de la afición en el estadio Lusail, el capitán de la selección portuguesa terminó ingresando a los 73′ y no pudo marcar ningún gol.

Cristiano Ronaldo fue suplente en la selección de Portugal después de 31 titularidades seguidas. (Reuters)

Te puede interesar: Jefferson Farfán asoció la no convocatoria de Sergio Ramos con la eliminación de España en Mundial Qatar 2022

Goncalo Ramos, la figura en Portugal vs Suiza

El mal comportamiento de Cristiano Ronaldo, le dio la oportunidad a Goncalo Ramos, futbolista de 21 años y que milita en el Benfica. El delantero no se mostró nada nervioso para ser su primer partido como titular con la selección portuguesa.

El ‘nueve’ abrió el marcador a los 11 minutos contra Suiza. Después, volvió a marcar a los 51′. Por último, selló su hat-trick a los 67′. De esta forma, se convirtió en el primer jugador en anotar tres goles en un solo partido en lo que va del Mundial Qatar 2022.

Goncalo Ramos ha jugado cuatro partidos con la selección de Portugal.

Próximo partido de Portugal

Portugal clasificó por tercera vez a cuartos de final de un Mundial, ya lo había hecho en Inglaterra 1966 y en Alemania 2006. De esta forma, enfrentará a Marruecos, que eliminó a España en una definición por penales (3-0).

El choque contra la selección marroquí está programado para el sábado 10 de diciembre a las 10:00 (hora peruana) en el estadio Al Thumama. El ganador de esta llave se enfrentará a Inglaterra o Francia en semifinales.

SEGUIR LEYENDO