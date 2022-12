Lucho Cáceres apareció en el programa Aldo Miyashiro después de ganarle juicio a Magaly Medina

Lucho Cáceres y lo que dijo en el programa Aldo Miyashiro después de ganarle juicio a Magaly Medina | América TV / La Banda del Chino

Lucho Cáceres está en boca de todos, luego que el Poder Judicial declarara culpable a Magaly Medina por los delitos de calumnia y difamación. Ahora que la justicia le ha dado la razón, el actor peruano apareció en la reciente emisión de ‘La Banda del Chino’, conducido por Aldo Miyashiro, quien curiosamente estuvo en el ojo de la tormenta por un bochornoso ampay que sacó la ‘Urraca’ en abril de este año.

Sin embargo, el artista nacional no se presentó en América TV para hablar sobre la demanda que le entabló a Medina en el 2020 por haberlo llamado “escoria” y “basura”. En lugar de ello, el recordado actor de ‘Así es la vida’ promocionó el trabajo del Teatro SinVERguenza, grupo conformado por actores invidentes y de baja visión.

“Chinito, disculpa viejo, son más de las 12, mañana estrenamos, el jueves. Está bien que nos eches la mano, pero de una vez. Tengo ensayo general. Tú no sabes lo que es ensayar con trece personas ciegas, te chupan toda la energía, de verdad. Tengo que descansar”, expresó Cáceres a modo de broma en plena transmisión en vivo, de este martes 6 de diciembre.

Lucho Cáceres apareció en 'La Banda del Chino'. (Facebook)

Aldo Miyashiro, quien es amigo cercano de Lucho desde hace años, invitó a la teleaudiencia a asistir a la obra “Así nos ven”, que se re-estrenará este jueves 8 de diciembre en el Teatro Julieta. “Es un espectáculo emocionante. También estarán el 9, 10, 11, 15 y 16 de diciembre. Las entradas se están acabando. ¿Quién dirige y quién armó todo esto durante años? El señor Lucho Cáceres”, exclamó entre aplausos.

El artista nacional no dudó en promocionar su puesta en escena, pero evitó en todo momento referirse al tema del momento: el juicio que le ganó a Magaly Medina. “Entradas a la venta en Joinnus, quedan pocas, apúrense”, refirió para luego despedirse sin decir más.

Lucho Cáceres le ganó juicio a Magaly Medina y 'Urraca' le deberá pagar 70 mil soles.

Magaly Medina tomó radical decisión

Este martes 6 de diciembre, Magaly Medina se pronunció en su programa sobre la demanda que perdió ante Lucho Cáceres, donde se le sentencia a dos años de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de 70 mil soles de reparación civil. Según el abogado Iván Paredes, el proceso seguido por la jueza María del Pilar Castillo fue irregular.

“Esos dos delitos son excluyentes. (Jurídicamente) es irregular, nadie puede ser sentenciado por dos delitos que son excluyentes”, indicó la defensa legal de la conductora de ATV.

Lucho Cáceres lanza mensaje a Magaly Medina.

Magaly señaló que su abogado entregó videos que prueban por qué su defendida tiene un mal concepto del actor. Sin embargo, estos no fueron revisados por la abogada. “Los recortes periodísticos sí nos aceptaron, pero los videos, no. Los videos eran la mayor prueba que teníamos, porque ahí se veía cómo Lucho Cáceres le pegaba al reportero, que escupía y pateaba a una reportera mujer. Eso no lo quiso ver. Nos dijo, envíennos el link, igual nos lo deniega”, detalló el letrado.

Paredes señaló que la jueza Castillo ya tenía una idea predeterminada de la conductora de TV y su deseo era condenarla. Por su parte, Medina preguntó qué se podía hacer ante este caso, pues siente que han violado sus derechos constitucionales y su derecho a la defensa. Así se decidió que denunciarán a la jueza Castillo por “inconducta funcional, por haber denegado y no tener bien fundamentada la sentencia”.

