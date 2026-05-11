Intentaron robar más de S/100 mil al “rey de las zanahorias” en Santa Anita: primo del comerciante cayó por cámaras de seguridad

Cámaras de seguridad registraron el momento en que tres delincuentes intentaron robar una caja fuerte con S/100,000 de un puesto en el Gran Mercado Mayorista de Lima. La rápida intervención del personal de seguridad permitió cerrar las salidas y capturar a los ladrones. Latina Noticias

El movimiento de dinero en efectivo dentro de los grandes centros de abasto volvió a quedar bajo observación tras un intento de robo registrado en el Gran Mercado Mayorista de Lima, en Santa Anita. El caso involucró a tres personas que ingresaron al recinto y retiraron una caja fuerte con más de 100 mil soles pertenecientes a un comerciante conocido entre los vendedores como el “rey de las zanahorias”.

Las cámaras de seguridad del mercado permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y facilitaron la intervención del personal de vigilancia interna. Según información difundida por EMMSA y recogida en los reportes del caso, uno de los implicados mantenía un vínculo familiar con la víctima, situación que facilitó el acceso al puesto comercial sin levantar sospechas iniciales.

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La intervención ocurrió antes de que los sospechosos abandonaran el centro de abastos. El operativo incluyó el cierre de las puertas de salida y la difusión inmediata de imágenes de uno de los intervenidos entre los agentes de seguridad del mercado.

Cámaras detectaron movimientos fuera de lo habitual

Tres hombres intentaron robar una caja fuerte con más de S/100 mil en el Gran Mercado Mayorista de Lima, en Santa Anita. Composición: Infobae

El intento de robo ocurrió el último viernes alrededor de las 7:22 de la noche. Las cámaras de videovigilancia de la Empresa Municipal de Mercados detectaron el ingreso de un vehículo por la garita uno del mercado mayorista. Según las imágenes, el automóvil avanzó hasta el puesto del comerciante afectado.

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Tres hombres descendieron de la unidad e ingresaron al stand. Minutos después, salieron con una bolsa negra de gran tamaño. De acuerdo con el registro audiovisual, el peso del objeto obligó a los sujetos a movilizarlo con esfuerzo antes de colocarlo dentro del vehículo.

El comandante Salgado, subgerente de seguridad de EMMSA, explicó que el comportamiento de los implicados generó sospechas debido a que el vehículo permanecía en una zona sin actividad comercial ni descarga de productos. “Era una persona de confianza, por eso ingresa al puesto”, afirmó.

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Las imágenes también mostraron que el acceso al depósito no presentó señales de violencia. Uno de los implicados levantó la puerta levadiza sin forzarla y utilizó una carretilla para retirar el bulto que contenía la caja fuerte.

Seguridad interna activó cierre de salidas

Las cámaras de videovigilancia detectaron movimientos sospechosos dentro del recinto. Captura de video

Tras detectar movimientos inusuales, el personal de monitoreo notificó al supervisor del mercado y activó los protocolos de seguridad. Las puertas de salida fueron cerradas mientras los agentes internos iniciaban la búsqueda de los sospechosos dentro del recinto.

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Durante la intervención, uno de los hombres intentó escapar hacia otro pabellón del mercado. La grabación difundida del operativo registró el momento en que agentes de seguridad compartieron rápidamente la fotografía del sospechoso para facilitar su ubicación.

Pocos minutos después, el sospechoso fue reducido por el personal de seguridad. Dentro de la bolsa negra intervenida apareció la caja fuerte con el dinero correspondiente a las ventas acumuladas de varios días.

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La esposa del comerciante afectado llegó al mercado tras el aviso del serenazgo y la Policía Nacional. Según el reporte del caso, la mujer reconoció tanto la caja fuerte como a uno de los intervenidos, identificado como familiar cercano de su pareja.

Los detenidos fueron identificados como Hugo López, Raimundo Quispe y Luis Alquinico. Quispe conducía el vehículo utilizado para movilizar la caja fuerte, mientras los otros implicados participaron en el retiro del objeto desde el puesto comercial.

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Hugo López, primo de la víctima, quedó identificado mediante las imágenes captadas por las cámaras del mercado. De acuerdo con la información entregada por EMMSA, su presencia dentro del recinto no despertó alertas inmediatas debido a que resultaba conocido para comerciantes y trabajadores del lugar.

Los tres intervenidos fueron trasladados a la Depincri de Santa Anita para las diligencias correspondientes. “Directamente a la Depincri”, indicó uno de los agentes durante el operativo.

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