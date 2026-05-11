Flor Bertotti, ‘Floricienta’, prepara papa a la huancaína y revela que la gastronomía peruana es su favorita: “El lugar donde más rico se come”

Flor Bertotti conquista las redes al preparar papa a la huancaína y declarar su amor por la gastronomía peruana.

Flor Bertotti, la actriz y cantante argentina recordada mundialmente por protagonizar la exitosa telenovela juvenil ‘Floricienta’, sorprendió a sus seguidores con un video en redes sociales en el que aparece preparando papa a la huancaína, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía peruana.

Con toda la actitud y un delantal de Perú, Flor Bertotti, 'Floricienta', se lanzó a preparar unas papas a la huancaína denominándolo su "primer gran éxito". Lo que parecía una receta sencilla, terminó en una aventura con una licuadora rebelde y un sospechoso olor a quemado. Video: Instagram Flor Bertotti

El clip, que rápidamente se viralizó, estuvo acompañado de una declaración que encantó a sus fans en el Perú: “Se van a enojar en otras culturas del mundo, pero creo que el lugar donde más rico se come es en Perú”.

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El video muestra a la artista en su cocina, usando un delantal con detalles andinos y la palabra ‘Perú’ estampada, detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Bertotti explicó que su interés por las recetas peruanas nació durante su reciente gira y gracias a un regalo especial de su club de fans local.

“Sigo haciendo recetas que me acercaron durante la gira. En este caso de Perú. El club de fans me hizo llegar un libro de recetas”, comentó mientras mostraba el recetario frente a cámaras.

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La actriz reveló que el libro incluía adaptaciones de ingredientes peruanos para facilitar la preparación en Argentina, y que entre todas las recetas, su favorita era la papa a la huancaína. “Hay muchas recetas, pero soy fan de la papa a la huancaína”, expresó emocionada antes de comenzar la preparación.

La receta y el resultado

Durante la elaboración del plato, Bertotti utilizó ají morrón amarillo como reemplazo del ají peruano y destacó la textura y el sabor del resultado final. “Es espectacular, es a base de ají. Tiene una cremosidad”, comentó mientras mezclaba los ingredientes.

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La actriz argentina lució un delantal andino con la palabra 'Perú' mientras demostraba su entusiasmo por la cocina peruana.

Al terminar la preparación, la artista no pudo ocultar su entusiasmo con el resultado. "No voy a poder parar de hacer esta salsa. Ketchup, no existes", bromeó, celebrando entre risas lo que llamó su “primer éxito” en la cocina peruana. “No puedo creer que era tan fácil”, añadió, visiblemente satisfecha con el plato.

Pero más allá de la receta, lo que más resonó entre sus seguidores fue la declaración de amor que Bertotti le hizo a la gastronomía peruana. “Me gusta mucho todo lo que sea peruano: el ceviche, las salsas… siento que la gastronomía peruana me gusta muchísimo”, afirmó, dejando en claro que el Perú ocupa un lugar especial en su corazón y en su paladar.

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Una artista con un vínculo especial con el Perú

El cariño de Flor Bertotti por el Perú no es nuevo. La actriz y cantante argentina ha visitado el país en varias ocasiones y siempre ha destacado la calidez del público peruano. En 2022, llegó a Lima para participar en la inauguración del árbol de La Casa de Papá Noel, donde fue recibida por sus fans con flores amarillas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En 2023 ofreció un concierto en el Círculo Militar Salaverry, y en 2025, para celebrar los 20 años de ‘Floricienta’, incluyó a Perú en su gira internacional ‘Otra Vuelta Tour’, con una presentación en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

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En entrevistas previas, Bertotti ha expresado su agradecimiento al público peruano, afirmando que guarda “muy buenos recuerdos” de sus visitas al país y que la respuesta de la gente siempre fue “muy linda”.

El video viral de Bertotti generó orgullo y agradecimiento entre sus seguidores peruanos, quienes celebraron su homenaje culinario.

El fenómeno ‘Floricienta’ y su huella en América Latina

Flor Bertotti alcanzó la fama internacional gracias a ‘Floricienta’, la exitosa producción argentina emitida entre 2004 y 2005 que se convirtió en un fenómeno juvenil en América Latina y más de 40 países del mundo. La serie, basada en el cuento de La Cenicienta, tuvo adaptaciones en Chile, Colombia, Brasil, México y Portugal, y sus canciones como ‘Flores Amarillas’ y ‘Mi vestido azul’ siguen siendo parte de la cultura pop latinoamericana.

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El impacto de la serie fue tan grande que cada 21 de septiembre, coincidiendo con la primavera austral, muchas personas regalan flores amarillas a sus parejas en honor a la canción homónima que refleja la ilusión de la protagonista. En el Perú, la conexión con el personaje y con la propia Bertotti ha sido especialmente intensa, lo que explica el entusiasmo con el que sus fans locales recibieron el video de la papa a la huancaína.

El gesto de preparar uno de los platos más representativos de la cocina peruana y elogiar abiertamente la gastronomía del país fue recibido con mucho cariño por los seguidores peruanos de Bertotti, quienes llenaron las redes de comentarios de agradecimiento y orgullo.

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