Rafael López Aliaga ahora sugiere que detrás del supuesto fraude están Gabriel Boric y “lo que queda de Cuba, Venezuela y Bolivia”

Rafael López Aliaga vinculó el supuesto fraude electoral a la intervención de gobiernos extranjeros, mencionando a Gabriel Boric y a “lo que queda de Cuba, Venezuela y Bolivia”, así como a empresas como Odebrecht y Graña y Montero

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, vinculó este domingo el presunto fraude electoral con la intervención de gobiernos extranjeros y agrupaciones empresariales.

En diálogo con el canal digital CTV Perú, el candidato sugirió que el exmandatario chileno Gabriel Boric, así como “lo que queda de Cuba, Venezuela y Bolivia”, estarían implicados en las maniobras que denuncia sin pruebas después de quedar fuera del balotaje, según el escrutinio oficial realizado hasta el momento.

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El exalcalde describió que en este escenario han confluido “varias fuerzas gravísimas en contra del Perú”, incluyendo empresas como la constructora brasileña Odebrecht y el grupo Graña y Montero, conocido desde 2020 como Aenza.

“Ahí se junta toda la porquería de grupos empresariales corruptos con lo que es la extrema izquierda”, declaró despés de que el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, rechazara la existencia de fraude.

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El exalcalde denunció la existencia de una “marea roja”, refiriéndose a la presencia de actores extranjeros y de las denominadas “narco-dictaduras” en la región, y afirmó que estos grupos estarían buscando influencia en Perú tras perder poder en sus países

López Aliaga también habló de una “marea roja”, aludiendo a las “narco-dictaduras” de la región. “Bolivia, la gente de Chile también, de Boric, que ha perdido. ¿Tú no crees que están acá en Perú diciendo a dónde vamos a sobrevivir?”, expresó.

“Están viniendo a Perú en masa, para mí, lo que queda de Venezuela, que todavía tiene poder, lo que queda de Cuba, que todavía tiene poder”, agregó.

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En diciembre del año pasado, la entonces candidata Jeannette Jara, del partido de Boric, reconoció su derrota ante José Antonio Kast en la segunda vuelta de las presidenciales de Chile y convocó a “la unidad” para ejercer una oposición “propositiva”, pero “exigente y firme” frente al Gobierno entrante.

Crítica a Fujimori

El líder de Renovación Popular lanzó además críticas a Fuerza Popular, que lleva en carrera presidencial por cuarta vez a Keiko Fujimori, quien anunció la meta de desplegar 90,000 personeros a nivel nacional para la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

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Criticó a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular por su estrategia de desplegar 90,000 personeros para la segunda vuelta, y afirmó que el sistema de la ONPE estaría diseñado para perjudicarla y favorecer el fraude

“Cuando salga el rojo, salga el comunista que nos lleva a ser Venezuela y nos destroce el Perú, ahí voy a decirle, pues, con tus noventa mil personeros, te robaron”, afirmó al señalar que el sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) “está hecho” para orquestar el fraude y que Fujimori “pierda”.

El exalcalde ha denunciado, sin aportar pruebas, que hubo fraude en su contra ante los retrasos que en la apertura de locales de votación por falta de material electoral en Lima, su bastión electoral, en el que fue el candidato más votado. Por ello, reclama bajo amenazas a las autoridades electorales que se repitan las votaciones o se haga una jornada de elecciones complementarias.

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Sin embargo, la Asociación Civil Transparencia determinó en un informe que las afectaciones por los retrasos en el reparto del material electoral no supusieron una alteración significativa en los resultados finales, que colocan en el balotaje a Fujimori y a Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú).