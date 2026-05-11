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Con Renato Tapia a la cabeza, Al-Wasl suma su tercer triunfo consecutivo tras remontar a Al Jazira en la liga de Emiratos Árabes Unidos

El volante peruano fue decisivo en la victoria de su equipo 2-1 ante Al Jazira, resultado que marca la tercera victoria consecutiva del equipo emiratí y reaviva el interés de clubes internacionales por el ‘Cabezón’

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Renato Tapia – Al Wasl FC - Selección Peruana – Perú – deportes – 12 mayo
Con Renato Tapia en el mediocampo, el Al-Wasl FC revirtió un marcador adverso ante Al Jazira y sumó tres triunfos seguidos en la liga, dejando al equipo a 20 puntos del liderato, pero con gran impulso anímico (Facebook / Al-Wasl)

El mediocampista peruano Renato Tapia volvió a ser protagonista en la liga de Emiratos Árabes Unidos, al ingresar en el segundo tiempo y contribuir en la remontada del Al-Wasl FC frente al Al Jazira Club.

El conjunto visitante se adelantó en el marcador tras un autogol de Adryelson a los 36 minutos, pero la reacción local llegó en la segunda mitad. Siaka Sidibe igualó a los 64 minutos y Fabio Lima sentenció el 2-1 definitivo a los 89.

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Tapia, quien sustituyó al sirio Mallek Janner al minuto 61, aportó solidez en el mediocampo y ayudó a consolidar la tercera victoria consecutiva del equipo, que ahora suma 45 puntos en la liga emiratí.

El triunfo de Al-Wasl y el rol de Tapia

Renato Tapia – Al Wasl FC - Selección Peruana – Perú – deportes – 12 mayo
Renato Tapia ingresó en el momento más complicado del partido y ayudó a transformar la reacción de Al-Wasl en una remontada vital en la liga emiratí. (Facebook / Al-Wasl)

El enfrentamiento, correspondiente a la vigésima quinta jornada del campeonato, comenzó cuesta arriba para Al-Wasl FC tras el tanto en propia puerta de su defensor.

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Pese a la desventaja, el equipo mostró capacidad de reacción y ajustó su planteamiento tras el ingreso de Tapia, quien se posicionó en el centro del campo para fortalecer la recuperación y distribución del balón.

La igualdad llegó gracias al acierto de Sidibe, mientras que Fabio Lima, uno de los referentes ofensivos del conjunto dirigido por el cuerpo técnico portugués, selló el triunfo en los minutos finales. Con esta victoria, Al-Wasl alcanza su mejor racha de la temporada, aunque se mantiene a 20 puntos del líder, Al Ain FC.

El rendimiento del exjugador del Celta de Vigo ha sido objeto de análisis por parte de la prensa especializada, que destaca su aporte en la transición defensiva y la experiencia que transmite a un plantel en plena disputa por los puestos altos de la tabla. La presencia de Tapia en el once ha coincidido con la serie positiva de resultados, reforzando su condición de referente internacional en la liga emiratí.

Tapia y la posibilidad de un nuevo destino en la MLS

Renato Tapia – Al Wasl FC - Selección Peruana – Perú – deportes – 12 mayo
El buen presente de Renato Tapia en Emiratos ha despertado nuevamente el interés internacional y lo acerca a una posible transferencia hacia la Major League Soccer. (Facebook / Al-Wasl)

El futuro de Renato Tapia genera expectativas en el mercado de pases, tras los reportes difundidos por medios deportivos que ubican al mediocampista cerca de cambiar de equipo. De acuerdo con información difundida en portales internacionales, el peruano estaría en avanzadas negociaciones para incorporarse al Toronto FC de la Major League Soccer, lo que representaría su regreso al fútbol occidental tras su paso por el balompié asiático.

El valor de mercado de Tapia, que en 2021 alcanzó los 20 millones de euros durante su etapa en el Celta de Vigo, actualmente bordea los 1,8 millones de euros, según estimaciones de plataformas de transferencias europeas. Este descenso ha sido atribuido al cambio de liga y a la dinámica de los torneos de Oriente Medio, pero no ha mermado el interés de clubes norteamericanos ni el respaldo de su afición en Perú.

El entorno del jugador no ha confirmado ni desmentido las versiones sobre su inminente salida del Al-Wasl, aunque fuentes cercanas al club han señalado que el futbolista busca nuevos desafíos profesionales y la posibilidad de competir en una liga con mayor visibilidad internacional.

El posible retorno de Tapia a la selección peruana

Renato Tapia – Al Wasl FC - Selección Peruana – Perú – deportes – 12 mayo
El sólido momento de Renato Tapia en el extranjero reabre el debate sobre su regreso a la selección peruana de cara a los próximos amistosos internacionales. (Facebook / Al-Wasl)

El ciclo inicial de Mano Menezes al frente de la selección peruana ha estado marcado por la renovación de la plantilla y la búsqueda de un equilibrio entre juventud y experiencia. En la reciente fecha FIFA, el técnico brasileño dirigió a la blanquirroja en los amistosos ante Senegal y Honduras. Consultado por la ausencia de Tapia en su primera convocatoria, Menezes aclaró su política de puertas abiertas para los jugadores con trayectoria internacional.

Las puertas de la selección están abiertas para todos. Primero quiero encontrar nuevos jugadores y luego juntarlos con los de experiencia para formar un equipo fuerte y equilibrado en lo físico y en juventud”, explicó el seleccionador en declaraciones al programa Fútbol En América.

La ausencia de Tapia ha sido uno de los temas de mayor debate entre la prensa y la hinchada, quienes lo consideran un pilar en la última década. El entrenador también valoró el desempeño del equipo frente a selecciones de alto nivel como Senegal, destacando la capacidad de adaptación y la respuesta física de sus dirigidos.

Perú tiene programado enfrentar a España en un amistoso previsto para junio, a modo de preparación antes del inicio del Mundial 2026. La expectativa sobre la posible convocatoria de Tapia crece, especialmente por el momento que atraviesa en el fútbol internacional y la necesidad de reforzar la zona media del equipo nacional.

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