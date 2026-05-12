Perú

Congreso: denuncian ante Inspectoría PNP a tres agentes por presunto uso indebido de recursos policiales en favor de empresa

El legislador Edgar Tello solicitó a la Inspectoría policial una investigación sobre tres integrantes de la unidad ‘Halcones’, quienes habrían facilitado recursos policiales para el retiro de un vehículo por una deuda privada en el Rímac

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El congresista Edgar Tello pidió a la Inspectoría General de la Policía Nacional investigar a tres agentes de ‘Los Halcones’ por supuestamente usar recursos policiales para favorecer a una empresa privada en el retiro de una camioneta en el Rímac

El congresista Edgar Tello envió este lunes un oficio a la Inspectoría General de la Policía Nacional (PNP) para que tome conocimiento de una denuncia ciudadana contra tres agentes de ‘Halcones’ por el presunto uso de recursos estatales en favor de una empresa durante el retiro de una camioneta por deuda privada en el distrito limeño del Rímac.

En el documento, al que accedió Infobae Perú y que fue dirigido al inspector general Augusto Ríos Tiravanti, el parlamentario solicitó “investigaciones urgentes para esclarecer el posible abuso de autoridad y el uso indebido de bienes estatales”.

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La denuncia formal, presentada por el ciudadano Raúl López, identifica a los suboficiales Yordan Sheyson Velasquez Calderón, Raúl Irazabal Avilés y Juan David Ramos Cancho como los agentes que habrían actuado fuera de sus competencias legales, “facilitando recursos institucionales para beneficiar a la empresa Acceso”.

El documento detalla que el incidente comenzó a las 09:45 horas del último viernes y concluyó con la intervención en el inmueble de Jr. Mariscal Ramón Castilla N.° 171 – Interior B, Rímac, donde se retiró la camioneta en cuestión.

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El documento señala que los policías habrían brindado información y apoyo logístico utilizando vehículos oficiales, lo que quedó registrado en material audiovisual

“Los efectivos policiales intervinientes habrían participado presuntamente de manera irregular brindando información de ubicación y dirección, haciendo uso de recursos y bienes del Estado, específicamente mediante el desplazamiento de vehículos menores motorizados de la Policía Nacional del Perú, los cuales pueden visualizarse en el material audiovisual correspondiente”, señala el documento.

De acuerdo con la exposición del denunciante, existe evidencia documental y audiovisual que demostraría la participación policial en acciones de apoyo operativo a personal y grúa de dicha compañía.

“Estas acciones habrían sido realizadas (...) excediendo las funciones constitucionales y legales asignadas a la función policial, facilitando presuntamente la ubicación, seguimiento e intervención de mi vehículo particular”, se lee en el documento dirigido a Inspectoría.

El congresista Edgar Tello es acusado de recortar el sueldo a sus trabajadores y también por hostigamiento laboral| Andina (Daniel Bracamonte)
El legislador solicitó la separación inmediata de los agentes si se confirma el caso

La denuncia incluye como pruebas una copia del parte policial presentado en la dependencia del distrito, registros audiovisuales y un enlace para acceder a los videos donde se observa el uso de transporte policial.

El legislador planteó que, de confirmarse los hechos, se evalúe la “separación inmediata de los agentes de las funciones operativas y la adopción de medidas preventivas”. Solicitó también la verificación del uso de vehículos, logística, sistemas de GPS y comunicaciones, así como de cualquier recurso institucional que haya sido destinado a la intervención.

El grupo ‘Halcones’ es una unidad élite motorizada especializada en la lucha contra la delincuencia común y organizada, “enfocada en patrullaje táctico, respuesta inmediata a emergencias (Central 105) y capturas de alto riesgo en zonas urbanas”, según describe el Ministerio del Interior.

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