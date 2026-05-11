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Las primeras palabras de Héctor Cúper como técnico de Universitario: “Estoy muy feliz de llegar al mejor equipo del Perú”

El experimentado entrenador argentino fue anunciado oficialmente como entrenador del cuadro merengue, expresando total compromiso y entusiasmo por asumir el desafío en uno de los clubes más laureados del país

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Héctor Cúper.
El experimentado técnico argentino inicia su etapa con Universitario de Deportes acompañado por un cuerpo técnico de confianza, prometiendo entrega absoluta en competencias locales e internacionales y buscando fortalecer el perfil competitivo del club más laureado del Perú.

La llegada de Héctor Cúper a Universitario de Deportes marca un nuevo capítulo en la historia reciente del club. El técnico argentino, con una extensa carrera en equipos y selecciones de alto nivel, fue presentado mediante un video institucional, en el que transmitió su satisfacción por este nuevo reto.

Durante su mensaje inicial, Cúper subrayó su determinación de trabajar con entrega absoluta y buscar los mejores resultados para la institución y su apasionada hinchada.

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Acompañado por un cuerpo técnico de confianza, el entrenador desembarca en el fútbol peruano con el objetivo de fortalecer el perfil competitivo del equipo tanto en el torneo local como en competiciones internacionales.

Las primeras declaraciones de Héctor Cúper tras asumir la dirección técnica

En su presentación oficial a través de los canales institucionales de Universitario de Deportes, Héctor Cúper manifestó su alegría y compromiso con el club. “Estoy muy feliz de llegar al mejor equipo del Perú. Les aseguro que daremos todo de nosotros, con el corazón, para que las cosas salgan bien”, expresó el técnico argentino en su primer mensaje dirigido a la afición merengue.

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El entrenador remarcó la importancia de responder a la expectativa de la hinchada: “El objetivo es que toda la hinchada crema se sienta satisfecha, porque se lo merece”. El mensaje estuvo marcado por el tono cercano de Cúper, quien concluyó su intervención enviando un saludo afectuoso a toda la comunidad universitaria. Tras sus palabras, el club acompañó la presentación con una melodía festiva, generando un ambiente de entusiasmo en la afición.

Trayectoria internacional y experiencia de un referente sudamericano

El experimentado técnico argentino inicia su etapa con Universitario de Deportes acompañado por un cuerpo técnico de confianza, prometiendo entrega absoluta en competencias locales e internacionales y buscando fortalecer el perfil competitivo del club más laureado del Perú (Universitario)

Con más de dos décadas en la dirección técnica, Cúper es reconocido como uno de los entrenadores argentinos de mayor proyección internacional. En el fútbol europeo, alcanzó notoriedad al frente del Mallorca, donde conquistó la Supercopa de España y disputó la final de la Recopa de Europa. Su ciclo en el Valencia CF incluyó dos finales consecutivas de la UEFA Champions League, consolidándose como referente estratégico en torneos continentales.

El técnico también sumó experiencia en clubes de alto perfil como Inter de Milán, Real Betis, Parma, Aris Salónica y Al Wasl, lo que le permitió desarrollar una visión competitiva adaptada a contextos diversos.

En el ámbito de selecciones, Cúper lideró a Egipto hasta la final de la Copa Africana de Naciones 2017 y logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018, tras 28 años de ausencia, según destaca la Federación Egipcia de Fútbol. Además, dirigió a Georgia, Uzbekistán, República Democrática del Congo y Siria, ampliando su experiencia en escenarios internacionales.

El desafío en Universitario y el equipo de trabajo que lo acompaña

Héctor Cúper – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
Héctor Cúper llega acompañado de un cuerpo técnico de confianza con la misión de fortalecer a Universitario en el torneo local y el plano internacional. (Universitario)

Cúper asume el mando de Universitario de Deportes con la meta de mantener al equipo en la élite del fútbol peruano, aunque actualmente se encuentra en la cuarta posición del Apertura y depende de un milagro para lograr el primer título del año, y potenciar su rendimiento en competencias internacionales. El club resaltó que la incorporación del entrenador argentino representa una apuesta por la solidez, el liderazgo y la experiencia comprobada.

El cuerpo técnico estará conformado por Sebastián Cúper y Carlos Amodeo como asistentes, y Zacarías Gaggero en la preparación física. La directiva de Universitario confía en que la estructura liderada por el estratega argentino permitirá fortalecer el plantel y consolidar el proyecto deportivo de cara a nuevos retos.

La institución extendió la bienvenida a Cúper y su equipo, subrayando la esperanza de que su experiencia y capacidad técnica contribuyan a alcanzar los objetivos trazados. La hinchada merengue, reconocida por su fidelidad, aguarda con expectativa el inicio de esta nueva etapa bajo la conducción de un referente internacional.

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