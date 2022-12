Magaly Medina y sus publicaciones en redes sociales tras perder juicio contra Lucho Cáceres

Magaly Medina presume su vestuario en redes sociales tras perder juicio contra Lucho Cáceres. (Instagram)

Magaly Medina parece no afectarle el reciente fallo del Poder Judicial a favor de Lucho Cáceres. Y es que, la popular ‘Urraca’ compartió un vídeo en sus redes sociales dejando entrever que nada afectaría su viaje a Cajamarca. Ni siquiera, la celebración del actor por haberle ganado el juicio que le interpuso en el 2020 por el delito de difamación y calumnia.

Como se recuerda, la periodista dio a conocer en las historias de su cuenta de Instagram que este fin de semana estaría en el norte del Perú para el cumpleaños de su fallecido suegro y no ha dejado de mantenerse activa compartiendo contenido.

Sin embargo, este domingo 4 de diciembre la figura de ATV despertaría con una amarga noticia, ya que el artista nacional sorprendió en horas de la mañana al contar que la justicia peruana sentenció a la conductora a dos años de pena privativa de la libertad suspendida y a pagar 70 mil soles de reparación civil, luego de haber ganado la demanda por haberlo llamado “escoria y basura”.

Aunque muchos pensaron que Magaly Medina daría una pausa a sus publicaciones, pues estaría afectada por lo que sucede con Lucho Cáceres, todo parece que está tranquila. La presentadora difundió un clip en el que le cuenta a sus fanáticos acerca de la ropa que decidió usar para festejar con la familia de su esposo los 90 años de su suegro.

“Estoy en Cajamarca. He venido a un almuerzo familiar. Hoy decidí ponerme este vestido que es de punto. Lo combiné con esta cartera dorada que la estoy estrenando. Este vestido es fresco y no me siento acalorada. Lo combiné con unas botas amarillas porque le da un toque de color a este día radiante. Por supuesto, lentes y joyas doradas. Más tarde me pondré un abrigo porque en la noche hace frío”, se le escucha decir a la figura de ATV, mientras mostraba cada prenda.

Asimismo, se le vio disfrutando de un paseo por la Plaza de Armas de Cajamarca. Cabe mencionar que, se espera que Magaly Medina le responda a Lucho Cáceres este lunes 5 de diciembre durante la emisión en vivo de ‘Magaly TV La Firme’, como suele suceder cada vez que la conductora se defiende.

¿Qué dijo el abogado de Lucho Cáceres?

El abogado Humbero Abanto se refirió al caso de su cliente Lucho Cáceres, resaltando que Magaly Medina puede apelar, pero confía en la decisión del Poder Judicial.

“La señora Magaly tildó de escoria y basura a mi representado en junio del 2020. Como es comprensible, es un daño a su honor, él entabló un juicio que ganó finalmente. La señora puede apelar, pero confío que la justicia se ratifique”, dijo el letrado, publicó el diario El Popular.

Respecto a la situación de la conductora de TV, el abogado reafirmó que la periodista podría volver a la cárcel si vuelven a demandarla. “La señora no puede incurrir en esa falta, porque de ocurrir otro juicio por un término similar, la medida se hará efectiva (dos años de cárcel)”, acotó el letrado.

