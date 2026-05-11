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Bassco Soyer accede a semifinales de la Liga Revelação con brillante presentación en Gil Vicente: asistencia en goleada frente a Famalicão

El prodigio peruano reafirma su condición de sensación en el circuito de competición formativa de Portugal. En una nueva jornada apareció con un pase capital para clasificación a semifinales

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Bassco Soyer marca diferencias en Gil Vicente. - Crédito: Difusión
Bassco Soyer marca diferencias en Gil Vicente. - Crédito: Difusión

Bassco Soyer confirma su status de futbolista sensación en las canteras del Gil Vicente. Aunque de un tiempo a esta parte se ha acostumbrado a perforar las redes, no deja de lado su clásico faceta de asistente, la cual se ha visto manifiesta en la goleada 4-1 sobre Famalicão, por el pase a semifinales de la Liga Revelação.

Nada más arrancando el compromiso, celebrado en el Campo N°2 del Complejo Famalicão, el joven prodigio peruano organizó una acción asociativa inmediata que devino en la habilitación del delantero Mohamed Kaba, quien no bien quedó frente a portería sacó un remato franco que abrió la cuenta del lance.

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Soyer en un abrazo significativo. - Crédito: Tomas Ferreira
Soyer en un abrazo significativo. - Crédito: Tomas Ferreira

A partir de ahí, llegó la concatenación de oportunidades del Gil Vicente para hacerse sentir sobre el verde. El propio Kaba volvería a celebrar por partida triple, constituyendo un hat-trick, y luego Gonçalo Maia aparecería con una definición de penal que daría por cerrada la contienda.

En un intento de contestación, el Famalicão se hizo presente en el tanteador con una anotación de Rodrigo Ribeiro, pero fue insuficiente para reducir el amplio margen de diferencia. Así las cosas, el club de Barcelos se ha hecho de su boleto para las semifinales de la competición.

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Con su pase, los suyos golearon 4-1 y clasificaron a semifinales de la Liga Revelação. | VIDEO: Gerson Cuba

Aunque no está definido el sorteo de cruces de la definición de la Fase 2, conviene mencionar que los clubes clasificados a la penúltima instancia, además del Gil Vicente, son CD Santa Clara, Benfica y Leixões.

El Gil Vicente es un club tradicional de Portugal, que en los últimos años ha centrado su atención y poderío en la formación de jóvenes talentos. Un claro ejemplo es Bassco Soyer, a quien siguió desde su irrupción en el Campeonato Sudamericano U20 y lo fichó procedente de Alianza Lima.

Bassco Soyer está viviendo una temporada de ensueño en Gil Vicente U23. - Crédito: Difusión
Bassco Soyer está viviendo una temporada de ensueño en Gil Vicente U23. - Crédito: Difusión

Demoledora campaña

Nada hacía presagiar que Soyer demostraría unas condiciones extraordinarias en su primera incursión con Gil Vicente. Llegó como apuesta y acabó volviéndose una realidad con argumentos goleadores pasmosos. Por ahora suma 12 dianas y 8 asistencias.

Aunque todavía no ha sido ascendido en su totalidad al equipo que disputa la Liga NOS, en varias ocasiones fue citado por el DT César Peixoto para entrenar con el plantel. Incluso llegó a aparecer en la banca de suplentes de un lance, pero no ingresó.

Notable desempeño goleador del peruano contra Sporting Lisboa. | VIDEO: Luis Carrillo Pinto

La meta de Bassco, tal y como se lo confió a Infobae Perú, es debutar en la élite de Portugal con Gil Vicente: “Siento que cada vez estoy más cerca al ansiado debut que, así como yo quiero, sé que muchos peruanos también quieren que lo haga. Me siento más que listo. Todo el trabajo que he hecho en estos meses ha sido casi más que todo lo realizado en toda mi vida”.

Seguramente tengo muchas cosas por mejorar, que las estoy ganando día a día en los entrenamientos con los jugadores tan cracks que hay aquí. Cuando tengo la oportunidad de jugar en la U23 también es algo increíble, porque también es un nivel altísimo. Así que cada día estoy mejorando, así sea algo mínimo”, sumó.

Entrevista a Bassco Soyer en Infobae Perú. - Crédito: Renzo Galiano
Entrevista a Bassco Soyer en Infobae Perú. - Crédito: Renzo Galiano

Soyer se formó en las categorías inferiores de Alianza Lima. Pasó por cada una de las etapas hasta instalarse con los profesionales. De la mano de Nixon Perea llegó su debut en el 2023 y en el 2025 ganó un poco de más regularidad con Néstor Gorosito.

Por su espléndida proyección, Bassco es señalado como uno de los talentos del futuro que podrá servir de gran utilidad en la nueva camada de la selección peruana liderada por el DT Mano Menezes.

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