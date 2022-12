Usuarios piden a Indecopi tomar medidas contra ‘Magaly TV La Firme’ tras altercado con Maicelo

Usuarios arremeten contra el programa de Magaly Medina. (Captura)

Las críticas a Magaly Medina no cesan. La popular ‘Urraca’ sigue siendo blanco de ataque en redes sociales, luego de la fuerte discusión que protagonizó con Jonathan Maicelo hace algunos días y la cual terminó cuando la conductora decidió botarlo de su set tras no tolerar que le levante la voz y las faltas de respeto.

En un comienzo, la periodista se pronunció y respondió a todos sus detractores explicando el por qué expulsó al deportista de su estudio. “Cuando un hombre viene, acá a intentar a subirme la voz y a decirme que no sé anda y prácticamente a decirme que soy una bruta, no lo tolero, ya estoy vieja para esas tonterías”, señaló.

Sin embargo, los usuarios no perdonan a Magaly Medina y ahora han hecho un llamado al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para que comience una investigación contra ‘Magaly TV La Firme’.

Te puede interesar: Magaly Medina hace un llamado a las autoridades para intervenir peleas que Jonathan Maicelo hace en discotecas

A través de Facebook y Twitter, algunos internautas han respaldado a la autoridad del Estado y la posible medida que pueda tomar para frenar el programa de espectáculos de ATV, porque consideran que el espacio televisivo “no aporta nada bueno a las personas”.

“Indecopi está pintado. Este programa no suma nada bueno a la juventud, por eso estamos como estamos, pobre mi Perú”, escribió una cibernauta en una de las recientes publicaciones de ‘Magaly TV La Firme’ en la red social de color azul.

“¡Ah! pero el programa que busca peleas, que se basa en buscar el escándalo, está bien. Con su conductora que grita a todo el mundo. Indecopi, ¿y la protección al consumidor? Ya basta de estos programas que no aportan ni entretienen y que solo se basan en escándalos”, se lee en Twitter.

Facebook.

Facebook.

Twitter.

Te puede interesar: Magaly Medina explica por qué sacó a Maicelo de su set: “Tengo poca tolerancia a la brutalidad”

Asimismo, otros internautas han sido un poco más duros con sus comentarios e, incluso, han mencionado el reciente fallo del Poder Judicial a favor de Lucho Cáceres, quien acaba de ganarle un juicio a Magaly Medina por los delitos de difamación y calumnia, por lo que la presentadora fue sentenciada a dos años de pena privativa de la libertad suspendida y a pagar 70 mil soles de reparación civil.

“Por favor, mujeres y hombres de la farándula peruana que son humillados o insultados por esta bocona denúncienla de una vez, ya ganó Lucho Cáceres y si más personas la denuncian volverá a la cárcel por bocona y su programete se cerrará para siempre”, expresó un usuario.

Facebook.

¿Qué dijo Jonathan Maicelo para que Magaly Medina lo bote?

Jonathan Maicelo enfrentó a Magaly Medina por afirmar que las peleas que organiza en las discotecas son peligrosas. En todo momento, el boxeador resaltó que los participantes cuentan con protección y ninguno está bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

“Tú ni siquiera eres periodista y criticas. Yo soy boxeador profesional y le pongo guantes de 18 onzas (a los participantes). El piso es de drywall, no se lastima nadie. Aparte hay como cinco personas arriba y cinco abajo pendientes de la seguridad. Tú no sabes nada, nada. Estás en nada del deporte, tú no juegas ni run run y por eso no puedes opinar algo que desconoces”, señaló el deportista.

Sin embargo, la ‘Urraca’ no se quedó contenta con su defensa y recalcó que las medidas de seguridad que tiene en su local no son suficientes, ya que un accidente puede pasar en cualquier momento, principalmente si hay alcohol de por medio. Sin embargo, el boxeador la puso en jaque al afirmar que ella no era nadie para juzgar porque era una “maltratadora”.

“Tú paras hablando mal de las personas, se pueden suicidar con los comentarios que tú das. Eres una maltratadora, mucho más que yo. Te gusta maltratar a las mujeres”, indicó. Posteriormente, fue retirado del estudio de ATV.

Magaly Tv La Firme.

SEGUIR LEYENDO