Magaly Medina: Jonathan Maicelo mandó a callar la ‘Urraca’ y ella lo botó del set en vivo

Magaly Tv La Firme.

Un momento bastante tenso se vivió en las instalaciones del programa ‘Magaly Tv La Firme’ la noche del último jueves cuando la conductora recibió la visita de Jonathan Maicelo para hablar sobre las polémicas peleas de box que promueve en las discotecas a cambio de una bebida alcohólica.

El boxeador llegó al programa de ATV para responder a las críticas que hizo Magaly Medina en una edición anterior del programa. Durante su intervención, intentó descalificar a la ‘Urraca’ sobre su rol como periodista. y le dijo que no está autorizada para hacer un análisis de sus espectáculos al no ser una boxeadora como él.

“Primero que nada, zapatero a sus zapatos, tú ni siquiera eres periodista y criticas, tú no sabes nada del tema, más bien, yo soy boxeador profesional, tú no sabes nada, así de simple y no puedes opinar algo que desconoces”, mencionó Jonathan Maicelo en un tono altanero.

El entrevistado aseguró que estos combates son en tono de diversión, además negó que los participantes hayan estado bajo los efectos de las bebidas y las drogas tal como asumió Medina por lo que la mandó a callar la boca.

“No estaban ebrias, ¿tu estabas ahí? Tu no estabas ahí, Magaly, por eso tienes que cerrar la boca cuando no tienes la razón, yo tengo que decir las cosas como son, no seas mentirosa, no digas cosas que no hay ¿tú cómo sabes que estaban borrachos? ¿les hiciste pruebas de dopaje? No lo estaban”, increpó el peleador.

La reacción de Maicelo no fue tomada para nada bien por la periodista quien se molestó: “¡No voy a cerrar la boca y tu no me la vas a venir a cerrar”, dijo mientras que el boxeador también mandaba a callar a un personal de producción que intentaba defender a la conductora.

La situación estalló cuando la presentadora de ‘Magaly Tv La Firme’ pidió la intervención de las autoridades al señalar que su show representa un peligro para el público. “Ojalá que yo no tenga boca salada y te paso alguno de esos accidentes. No juegues con la vida de las personas, no seas irresponsable”, mencionó la pelirroja.

Esto no gustó nada al peleador quien terminó llamándola “maltratadora” y cuestionó el tipo de contenido que emite en su programa. Fue ahí cuando ella decidió cortar abruptamente la entrevista, echar de su set al invitado de turno y dar pase a otra nota.

“Tu hablas de irresponsabilidad, Magaly. Tú paras hablando mal de las personas. Las personas se pueden suicidar con los comentarios que tú haces, eres una maltratadora. Eres más maltratadora que yo. A ti te gusta maltratar a las mujeres, ¿una mujer que habla de cuidar a las mujeres?”, cuestionó Jonathan Maicelo.

“¡No me fastidies, hombre. No vengas con el argumento de las bataclanas! ¡Chicos, sáquenlo de mi estudio!”, finalizó Magaly Medina y dio pase a la siguiente nota.

