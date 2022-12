Magaly Medina explica por qué sacó a Maicelo de su set: “Tengo poca tolerancia a la brutalidad”. | Magaly Tv: La firme.

Luego de las fuertes críticas que recibió en las redes sociales por haber expulsado de su set a Jonathan Maicelo, Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para referirse a este altercado, indicando los motivos por el que decidió sacar al boxeador.

En un primer momento, la ‘Urraca’ señaló que traer al deportista a su programa era un riesgo, pues sabían que podía reaccionar mal, pero en este caso se arriesgaron a hacerlo sin imaginar que todo terminaría mal.

“Maicelo que es un malcriado y todo el mundo lo sabe, es un riesgo traerlo a un estudio porque uno no sabe como va a reaccionar ese tipo de personas. Y de verdad tengo poca tolerancia a la brutalidad, a las formas poco caballerosas”, indicó.

Asimismo, la polémica periodista indicó que ya no se encuentra en la edad para tolerar las faltas de respeto de sus invitados o de otras personas que quieran hacerla sentir menos.

“Cuando un hombre viene, acá a intentar a subirme la voz y a decirme que no sé anda y prácticamente a decirme que soy una bruta, no lo tolero, ya estoy vieja para esas tonterías”, añadió.

En ese sentido, Magaly Medina le pidió a las autoridades peruanas intervenir en los shows de Jonathan Maicelo, ya que son un peligro para las personas que asisten y no temen lastimarse físicamente para obtener una bebida alcohólica gratis.

“Yo prefiero ser precavida y prefiero cuidar la vida de los jóvenes y de la gente que sale una noche con ganas de divertirse, no que le rompan la mandíbula, la retina o lo noqueen y le dé un accidente cerebrovascular”, sostuvo la ‘Urraca’.

Magaly Medina molesta con Jonathan Maicelo por hablar de su esposo

Magaly Medina no toleró una broma que Jonathan Maicelo hizo, luego de que la conductora le dijera al deportista que su orgullo de varón no le permite aceptar las cosas tras el ampay que le hizo con la modelo Samantha Batallanos.

Las palabras de la ‘Urraca’ no le cayeron nada bien al boxeador, quien no dudó en mencionar a Alfredo Zambrano para defenderse de los ataques de la periodista, por lo que ella también le respondió con todo.

“No me sigas la cuerda como si yo fuera tonta, no me gusta, a mí me gusta que los hombres me respondan de manera inteligente, no que me digan ‘lo que tú digas’, no, eso solo lo dice mi esposo”, indicó Medina.

