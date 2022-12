Reacciones divididas ante el fallo a favor de Lucho Cáceres contra Magaly Medina

Lucho Cáceres y las reacciones en redes sociales a su triunfo contra Magaly Medina. (Captura)

El reciente fallo del Poder Judicial a favor de Lucho Cáceres en contra de Magaly Medina ha causado múltiples reacciones en redes sociales. Y es que, este domingo 04 de diciembre el actor dio a conocer que el juicio que le interpuso a la popular ‘Urraca’ en el 2020 por el delito de difamación y calumnia llegó a su fin.

La justicia peruana sentenció a la periodista a dos años de pena privativa de la libertad suspendida y a pagar 70 mil soles de reparación civil. Esto fue celebrado por el mismo artista nacional en su cuenta oficial de Facebook y recibió el respaldo de sus fieles seguidores, quienes se unieron a su festejo.

“Felicitaciones, ojalá y todos sigan con la misma actitud, denunciar cuando son agredidos verbalmente, nadie tiene derecho a insultar o humillar públicamente, basta ya de ese programa basura”, escribió una internauta.

“Felicitaciones Lucho Cáceres, esperemos que esta mujer pare con tanta degradación a las personas en su dizque programa de espectáculos”, “Ojalá que todos defiendan su honor de la misma manera. Me sigue dando mucha pena los corazones oscuros que consumen su programa, porque hay que tener algo muy fuerte que superar para gozar y divertirse hurgando en la vida ajena”, fueron otros comentarios.

Sin embargo, el triunfo de Lucho Cáceres no fue bien recibido por otros usuarios, quienes arremetieron en su contra defendiendo a Magaly Medina. Los cibernautas recordaron algunas violentas escenas que protagonizó el peruano, como la vez que insultó a un chofer de transporte público o los famosos ampays de la conductora de espectáculos.

Recordemos que, este proceso legal comenzó luego de que la figura de ATV llamara “escoria y basura” a Lucho Cáceres, por indicar que tras su estadía en prisión no se había reeducado. “Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian (...) Yo no pierdo mi tiempo en escoria, yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomás”, dijo Medina en el 2020.

“Yo le critico muchas cosas a Magaly, pero me acuerdo que siempre que lo ampayaba estaba en comisarías borracho y bien talqueado. Ustedes me entienden, así que él solito se exponía. ¡Que conchan eres Luchin!”, se lee de parte de una internauta en Twitter.

“A parte de seguir o no a Magaly, tampoco debemos declararlo un Héroe al Sr. Cáceres, porque en muchas oportunidades se ha portado mal y ha agradedido física o con insultos a gente que no es del medio artístico o farandulero. Ahí si no hace “mea culpa””, “Tu problema con Magaly es personal, no lo trates de hacer viral, buscaste tu solución como pudiste, ya lo tienes, ahora vas a hacerlo viral como si fueras campeón del mundo, deja todo como está”, escribieron.

