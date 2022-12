Magaly Medina botó a Jonathan Maicelo de su set: los mejores memes de la tensa pelea

Magaly Tv La Firme.

Tremenda pelea fue la que se armó en el set de ‘Magaly TV, La Firme’, este jueves 1 de diciembre. Jonathan Maicelo enfrentó a Magaly Medina por afirmar que las peleas que realiza en su discoteca son peligrosas. En todo momento, el boxeador resaltó que los participantes cuentan con protección y ninguno está bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

“Tu ni siquiera eres periodista y criticas. Yo soy boxeador profesional y le pongo guantes de 18 onzas (a los participantes). El piso es de drywall, no se lastima nadie. Aparte hay como cinco personas arriba y cinco abajo pendientes de la seguridad. Tú no sabes nada, nada. Estás en nada del deporte, tú no juegas ni run run y por eso no puedes opinar algo que desconoces”, señaló el deportista, quien fue ampayado con Samantha Batallanos hace poco.

Sin embargo, la ‘Urraca’ no se quedó contenta con su defensa y recalcó que las medidas de seguridad que tiene en su local no son suficientes, ya que un accidente puede pasar en cualquier momento, principalmente si hay alcohol de por medio. “Esas personas van a divertirse y lo que tú estás haciendo es fomentar la violencia y que se agarran a trompadas”, le dijo exaltada.

Magaly Medina y Jonathan Maicelo se enfrentaron en vivo.

Luego que la conductora mencionara el tema de la violencia, Jonathan Maicelo la puso en jaque al afirmar que ella no era nadie para juzgar porque era una “maltratadora”. “Tú paras hablando mal de las personas, se pueden suicidar con los comentarios que tú das. Eres una maltratadora, mucho más que yo. Te gusta maltratar a las mujeres”, indicó. Posteriormente, fue retirado del estudio de ATV.

Este hecho no pasó desapercibido por los usuarios, quienes no se mostraron sorprendidos por el tenso enfrentamiento. Sucede que no es la primera vez que Magaly Medina bota a uno de sus entrevistados. Por otro lado, otro grupo aplaudió a Maicelo por poner en evidencia el “doble discurso” de la conductora. Estos son los memes que circularon en Twitter.

