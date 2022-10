Melissa Paredes rompe en llanto y habla de Rodrigo Cuba: “Estamos haciendo lo mejor para volver a empezar”

Melissa Paredes llora en El Gran Show al hablar de la situación que vive fuera de cámaras.| América TV

La última edición de ‘El Gran Show’ presentó más de una sorpresa. Melissa Paredes recibió la llamada de atención de Belén Estévez por entregar una presentación cumplidora, sin fines de buscar la victoria como antes. Estas palabras lograron impactar en la modelo, quien en medio de lágrimas, indicó que - en efecto- ya no era la misma de hace muchos meses, pues ha vivido cosas que le gustaría olvidar, pero no puede.

Esta conversación entre Melissa Paredes y Belén Estévez fue captada por las cámaras de ‘La Academia’, de ‘El Gran Show’. “Estoy bien. Me paro aquí y hago las cosas. Yo soy fuerte; pero también cargo cosas dentro, que me encantarían que se sanen de la noche a la mañana, y lo estoy intentando, y créeme que todos los estamos intentando, pero tampoco es tan rápido”, se le escucha decir a la exconductora de ‘América Hoy’.

Después de emitir el video, Gisela Valcárcel decidió tocar el tema, preguntándole a Melissa Paredes qué quería decir con “todos los estamos intentando”. Es ahí donde la exreina de belleza se refiere al padre de su hija y exesposo Rodrigo Cuba. Aunque prefirió no decir su nombre, la joven señaló que tanto su familia como la de él están luchando para tener una mejor relación por su pequeña.

“¿A qué me refiero con todos lo estamos intentando? A todos, a toda la familia en sí, a ambas familias. Y me atrevo a hablar por todos porque a todos nos ha tocado la parte más dura. Todos los estamos intentando y estamos haciendo lo mejor por la persona que más amamos, y entiendo cuando entra Belén y dice que no soy la de antes, que debo mostrarme tal cual soy. Lamentablemente, a veces te pasas cosas en la vida que tienes que ponerte una coraza y decir ‘estoy bien’”, explicó la actriz.

En otro momento, la exMiss Perú señaló que lo que llegó a vivir en su vida personal fue “más allá de la tristeza”. “Como lo dije, nunca en la vida había sentido lo que es el dolor. Me tocó vivirlo en carne propia, no se lo deseo a nadie, fue lo peor que me ha pasado en toda mi vida y creo que todos aprendimos. Por eso cuando tú me dices quiénes todos, es ‘todos’, literal ‘todos hemos aprendido’”, señaló la joven.

“Aquí no hubo quién se equivocó, una persona dos o tres, todos nos equivocamos y estamos haciendo lo mejor para volver a empezar. Eso incluye terapias, trabajo y agarrarse fuerte y decir que vamos para adelante, vamos a ser padres toda la vida, vamos a tener que remar para el mismo lado siempre. Ya nos tocó estar separados no solo por un tema que pasó, sino, ya estuvimos separados por otros temas también. Ahora nos toca unirnos por un solo bien, y creo y espero que así sea de corazón, porque de mi lado lo es”, acotó.

Gisela Valcárcel le preguntó si esta experiencia le había enseñado a perdonar. Melissa Paredes no pudo contener el llanto y se puso de espaldas para intentar relajarse. “No es que quiera propiciar lágrimas en el programa, solo creo que cuando uno permite que vean la vulnerabilidad dentro, es cuando realmente hemos crecido. Antes nos escondemos, pero ahora podemos decir esto me duele”, indicó la conductora de ‘El Gran Show’, mientras la modelo estaba volteada.

“Creo que me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, ya lo había hecho desde un inició, pero nunca nadie lo vio. Me tocó estar de ambos lados, y también me dicen que yo soy muy débil o muy suave. Créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor, no se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace y lo aprendí, a la fuerza, pero lo aprendí”, respondió la joven ya más tranquila.

Melissa Paredes logró los mejores pasos de la noche

Junto a Santiago Suárez, la modelo logró los mejores pasos de la noche. Ambos paticipantes hicieron un total de 40 puntos. Mientras que los sentenciados fueron Giuliana Rengifo y el Dr. Capillo.

Melissa Paredes baila como Gatubela y obtiene los mejores pasos en El Gran Show. América TV

