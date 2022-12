Maricielo Effio arremete contra ‘El Gran Show’ y asegura que en el 2011 le robaron la copa

Maricielo Effio molesta con El Gran Show. Instagram

Ante los rumores sobre la preferencia de Melissa Paredes en ‘El Gran Show’, Maricielo Effio usó su cuenta de Instagram para poner más leña al fuego y recordar la vez que participó en el programa de Gisela Valcárcel, en el 2011. La actriz asegura que le quitaron la copa y no le dieron oportunidad a revancha.

Cabe indicar que en aquella ocasión, la triunfadora de la gala fue Belén Estévez, quien hoy en día es profesora de ‘La Academia’. Maricielo Effio señala que no ganó la competencia pese a que el jurado la aplaudía de pie y le daba el máximo puntaje por sus presentaciones,

“Como recuerdo cuando me robaron una copa con jurado de pie hace 11 años (2011) y nunca más me dieron el chance a una revancha. Otra hubiera sido la historia”, escribió en su historia de Instagram.

La periodista Kathy Sheen se encargó de difundir este mensaje en su red social. Además, se refirió al respecto, mostrando imágenes donde efectivamente se ve cómo el jurado aplaude a Maricielo y cada uno le otorga un 11.

“Maricielo Effio dispara con todo... Amigos de El Gran Show parece que esto es para ustedes”, indicó la reportera, quien también mostró el rostro desencajado de Effio cuando Gisela Valcárcel dio el nombre de la ganadora y no era el suyo.

Este ataque de la actriz aparece a puertas de la final del programa de baile, la cual se realizará este sábado 10 de noviembre. Melissa Paredes, Facundo González, Gino Pesaressi, Milena Zárate y Santiago Suárez son las figuras que medirán fuerzas en la última gala.

Los 5 finalistas de El Gran Show.

Gabriela Herrera fue retirada de ‘El Gran Show’ y tendrá que pagar una fuerte multa

Aunque no era del gusto de muchos por supuestamente mostrarse soberbia, muchos de los usuarios de las redes sociales destacaron el talento de Gabriela Herrera. Es por ello que no dudaron en levantar su voz de protesta ante la repentina eliminación de la joven. Como se recuerda, la producción decidió tomar esta medida por haber declarado al programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, de Willax TV.

Y no solo eso, Gabriela Herrera tendrá que pagar a GV Producciones, empresa de Gisela Valcárcel, S/. 56 mil de multa. La conductora de TV se pronunció al respecto, resaltando que ella no tenía que ver con los contratos.

“La parte legal que tiene que ver con los contratos no la veo yo, ya sería demasiado y el tiempo no me da. Pero es un hecho que cuando firmo un contrato con alguien hay obligaciones de ambos lados y esas se deben cumplir, en este caso por parte de la productora y el artista”, dijo en una entrevista para el diario Trome.

Gisela Valcárcel no da marcha atrás con multa de Gabriela Herrera. Instagram.

