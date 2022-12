Al Fondo Hay Sitio: ‘Uno para el otro’, el éxito musical de Joel y Macarena como Mr. Joe y La Nena

Los personajes de Erick Elera y Maria Grazia Gamarra, en ‘Al Fondo Hay Sitio’, vienen causando revuelo en YouTube tras lanzar su nuevo tema como Mr. Joe y La Nena. El jocoso videoclip ha sorprendido a muchos, sobre todo a la familia Gonzáles, que tan pronto vio el material quedó sorprendido. Incluso, elogió el talento de Macarena.

En el videoclip se ve a Macarena bailar reggaetón con Joel, quienes para esta ocasión lucieron una vestimenta urbana y eligieron como nombre artístico Mr. Joe y La Nena.

La integrante de la familia Montalbán y Joel han demostrado ser muy buena dupla y han sabido meterse al público en el bolsillo. Sin embargo, los fans piensan que son pareja, por lo que Mr. Joe y La Nena tendrán que hacer todo para seguir con la mentira.

Cabe recordar que no es la primera vez que ‘Al Fondo Hay Sitio’ lanza ingeniosos clips musicales con sus personajes, logrando que sean exitosos en la plataforma de YouTube. Mi Chamaquita, El Gringo Atrasador y Yo soy Joel son solo algunos ejemplos de las canciones que cuentan con miles de reproducciones en sitio web dedicado a compartir videos.

Letra de la canción de Mr. Joe y La Nena

Te bajaría la luna si me lo pidieras

Yo te daría todo, todo lo que quieras

Una noche en una playa desierta

Tú y yo solitos con las estrellas (oh oh oh)

Esta noche no se duerme, perdemos el control (oh oh oh)

Nos olvidamos de todo y que fluya el amor

Porque contigo todo puede suceder y me arrodillo para que seas mi mujer

Y es que tú sabes que me haces feliz, que con solo verte muero por tenerte

Somos uno para el otro, sé que estamos locos, pero igual lo damos todo (x2)

Corazones que se encuentran, esta noche es perfecta

Hoy no se duerme, acércate y bésame hasta que amanezca

Al Fondo Hay Sitio: Joel y Macarena lanzaron su primer tema.

Macarena y Joel se vuelven a besar

Joel Gonzales y Macarena Montalbán sorprendieron al darse un beso en edición del 30 de noviembre, de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Y es que, el popular ‘Cara de pez’ y la rubia tuvieron que demostrarle a sus fieles seguidores que su relación sentimental es real, por lo que se vieron obligados a grabarse mientras unían sus labios en un romántico ósculo.

En un principio, el integrante de los Gonzales creyó que era un plan de Macarena para intentar robarle dicho gesto, pero ella le dejó en claro que solo lo hacía para “complacer a sus fans”. Ambos se encontraron en las calles de ‘Las nuevas Lomas’ y cuando estaban muy cerca, llegó el chef de la familia Maldini para interrumpirlos.

“Pero ¿Qué significa esto hermanita? Primero te veo en sus redes sociales y ahora intentando besarte con este adefesio”, dijo Diego. A lo que la cantante le explicó: “Tranquilo, yo te voy a explicar. Todo esto, únicamente, lo hacemos para complacer a nuestros fans (...) Te juro que no tengo nada (con él) todo es pura finta”.

Finalmente, Joel Gonzales y Macarena Montalbán lograron besarse románticamente por varios segundos. Esta imagen fue acompañada con el tema ‘No es suficiente’, de Río Band. Como se sabe, este tema se utiliza como fondo musical para la historia de amor que está naciendo entre los personajes e Erick Elera y Maria Grazia Gamarra.

Joel Gonzales y Macarena Montalbán se volvieron a besar para “complacer a sus fans”. (América TV)

