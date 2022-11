‘Al Fondo Hay Sitio’ hizo referencia a ‘Breaking Bad’ y usuarios aplaudieron la escena en redes

‘Al Fondo Hay Sitio’ hizo referencia a ‘Breaking Bad’ | América TV

La novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sigue sorprendiendo a los fans. En el episodio 108, Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) intentó descifrar por qué el chaufa de Charito (Mónica Sánchez) era tan delicioso. El chef lo hizo al mismo estilo de Walter White, protagonista principal de la serie estadounidense ‘Breaking Bad’.

Luego de decirle a Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) que se encontraba ocupado en la creación de un nuevo platillo, el patriarca de los Montalbán analizó todos ingredientes del chaufa de Charito. Incluso, utilizó una pizarra para anotar el porcentaje de cada uno de ellos. Sin embargo, no pudo encontrar cuál era el “toque especial”.

El personaje interpretado por Giovanni Ciccia quedó decepcionado porque su trabajo no rindió frutos. Al día siguiente, su hijo Cristóbal Montalbán (Franco Pennano) lo encontró dormido en la cocina del restaurante. Luego, elogió la comida de su padre, pese a que era consciente que el de la matriarca de los Gonzales era mucho mejor.

Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) quiso superar el plato estrella de Charito (Mónica Sánchez).

“Me pasé toda la noche analizando ese famoso chaufa. ¡Está pésimo, es una basura en comparación con esa maravilla de plato! Esa mujercita me ganó, me derrotó en mi propia cancha. Necesito saber qué tiene ese chaufa. Tengo los porcentajes exactos, todos los elementos, pero me falta el quinto elemento. ¡Necesito saber cuál es!”, explicó desesperado.

El diálogo y el vestuario de Diego Montalbán es una referencia clara a Walter White, quien usaba su habilidad para la química para ‘cocinar’ metanfetamina. De hecho, el villano de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se quedó viendo imágenes de un extraño ‘cristal azul’ durante pocos segundos, confirmado nuevamente que se trataba de un ‘guiño’ a ‘Breaking Bad’.

Bryan Cranston dio vida a Walter White en 'Breaking Bad', considerada una de las mejores series de la historia.

Los usuarios no pasaron desapercibida dicha referencia. En Twitter, elogiaron a los guionistas de la teleserie de América TV por elaborar una escena que incluya varios elementos clásicos de ‘Breaking Bad’, como la musicalización, el uso de trajes especiales de color amarillo y planos bastante parecidos a los de la serie protagonizada por Bryan Cranston.

“Estoy amando Al Fondo Hay Sitio únicamente por la referencia a Breaking Bad, la mejor serie de todas”, “Primero Hiro referenciando al Joker y ahora Diego hace una refefrencia a Breaking Bad, esto es cine”, “Qué bonita referencia”, fueron algunos de los comentarios en la plaforma.

Usuarios reaccionaron a la referencia de 'Al Fondo Hay Sitio',

¿Cómo ver los episodios?

‘Al Fondo Hay Sitio’ se emite de lunes a viernes luego de la transmisión en vivo de ‘Esto es Guerra’, aproximadamente desde las 20: 40 horas y por la señal de América TV. Puedes ver la teleserie en los distintos operadores de cable.

También puedes disfrutar de la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ a través de la plataforma de América TV GO, descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular. Otra opción sería esperar que el canal de Youtube de la serie comparta algunas de las escenas.

Al fondo hay sitio es una serie de televisión peruana creada y producida por Efraín Aguilar para América Televisión.

