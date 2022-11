Ángel Huamaní y su historia con la desaparecida línea 89, la empresa de transporte que participó en Al Fondo Hay Sitio

Esta empresa recorre las avenidas de Lima y va desde Oquendo hasta Ate.

El programa televisivo Al Fondo Hay Sitio ha marcado la vida de miles de peruanos, quienes este año han vuelto a pegarse al televisor en el horario nocturno luego del regreso sorpresivo de la serie. En la primera etapa y durante cinco años, ‘Pepe’ y ‘Tito’, fueron chofer y cobrador, respectivamente, de un carro particular de color azul, blanco y verde: la empresa de transporte Víctor Raúl Haya de la Torre, antiguamente conocida como la 89.

“Esta empresa se ha hecho conocida porque es el vehículo participó en la serie Al Fondo Hay Sitio, allí estuvo cinco años, hasta que los directivos del canal 4 me llamaron para comprar el autobús, querían comprar una unidad”, reconoce Ángel Huamaní Carhuapoma, quien trabaja como conductor de este transporte público de miles de peruanos, donde se grabaron varias de las escenas de la popular serie peruana.

'Pepe' y 'Tito' son personajes principales en esta popular serie peruana.

Este autobús parte de La Arbolada, Oquendo; para luego tomar la avenida prolongación Bertello (nueva avenida Japón), va por la avenida Perú, Universitaria, atraviesa Universidad San Marcos y también la Universidad Católica. Sigue por la avenida Bolivar, Cuba, Isabel La Católica, México, Nicolás Ayllón, hasta llegar a Valdivieso, precisamente al parque Cahuide, en Ate, donde finaliza su ruta de ida y vuelve.

Su recorrido termina en el parque Cahuide.

Ángel empezó en esta empresa junto con sus familiares más cercanos hace cuatro décadas aproximadamente y desde entonces ha progresado para el bien de su seres queridos. “Yo empecé a trabajar en esta empresa hace 40 años como cobrador, inicié con mi hermano y mi papá, en el año 1983. De ahí pasé a chofer, ahora soy accionista”, relata el chofer peruano.

El día de día de los choferes no es sencillo. Se reportó que el 38% de la población limeña pierde una hora y media por el congestionado tráfico que se produce en calles y avenidas de la capital. Este procentaje representa a un millón 919.380 personas del total de la Población Económicamente Activa Ocupada, que reportó el informe de Empleo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el trimestre móvil enero-marzo-abril 2022. El estudio arrojó que son S/23.75 millones las pérdidas al día, S/ 5,701 millones al año, considerando que la hora laboral equivale a S/8.25, . Esto provoca un gran estrés en los conductores.

Ángel trabaja en esta empresa desde 1983 y hace poco se convirtió en accionista. VIDEO: Marca Lima Oficial.

La ex89, como se le conocía antes (ahora hay una empresa con la misma función y que es conocido de esa forma con colores amarillo, blanco, verde y rojo), es de los pocos que no se detiene nunca pase lo que pase y también trabajan los feriados. Así lo destacada Ángel: “Lo que me da gusto es que la empresa ha sobrevivido a la pandemia, hubo mucha gente que cayó y es lamentablemente, una pena. No sabemos a quiénes van a afectar todavía. Nosotros seguimos, domingo a domingo, Navidad, Año nuevo, nosotros seguimos chambeando normal”.

SEGUIR LEYENDO