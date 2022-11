Karina Calmet habló sobre sus diferencias con Mónica Sánchez: “A veces la política crea malos entendidos”

Karina Calmet se refirió a su enfrentamiento con Mónica Sánchez. (Instagram)

Karina Calmet desapareció de la escena artística nacional hace cinco años, pues ella decidió abandonar el Perú para radicar en España, país al que llegó con la intención de seguir adquiriendo conocimiento sobre la actuación. Luego de varios años, ella decidió volver para demostrar todo lo que ha aprendido.

En una entrevista que brindó al diario El Comercio, la recordada Isabella Picasso de ‘Al Fondo Hay Sitio’ contó que durante su estadía en el país europeo participó en algunos castings, pero lamentablemente no fue seleccionada. Asimismo, reconoció que en el 2017 y 2018 recibió el llamado de diferentes productoras para regresar a la actuación en el Perú, pero las rechazó.

“Me llamaron, pero en ese momento no era lo que quería hacer, sentía que tenía que salir un tiempo para prepararme y crecer, y siento que hice lo correcto. Necesitaba nutrirme, ver el trabajo de otros actores, ver teatro en otros países, captar nuevas cosas, entrenarme, atreverme”, dijo.

Hoy en día, el pensamiento de Karina Calmet ha cambiado totalmente y ahora espera que la convoquen para alguna producción, esto pese a que ahora muchas personas ya no quieren trabajar con ella debido a las diferencias que tuvo con diferentes actores años atrás.

“Ojalá que me llamen porque puede ser que ya no quieran trabajar conmigo. Ahora estoy capacitada, tengo más elementos y recursos para hacer cosas diferentes, la pausa que tomé fue importante, me ayudó a oxigenarme y reinventarme. Cuando uno recibe un personaje tiene la maravillosa oportunidad de crear algo espectacular, y si me dan una nueva pituca o mala, te aseguro que va a ser diferente a todas las que he interpretado”, indicó.

¿Qué dijo sobre Mónica Sánchez?

En otro momento de la entrevista, Karina Calmet se animó a hablar sobre las diferencias que tuvo con su excompañera de ‘Al Fondo Hay Sitio’ Mónica Sanchéz, pues como se recuerda, ellas se enfrentaron en las redes sociales defendiendo sus posturas políticas.

Sobre dichos enfrentamientos, la actriz los consideró como un mal entendido debido a que ellas en su momento debieron de respetar sus opiniones, aunque no estuvieran de acuerdo.

“Cada persona tiene su punto de vista, sea cual sea, hubo una tontería, un mal entendido hace seis años, en la vida hay que avanzar, eso ya pasó. A veces la política crea malos entendidos, pero en mi caso, después de tanto tiempo, tanta agua que ha corrido bajo el puente, ya no hay nada que hablar al respecto”, precisó.

Karina Calmet hace mea culpa por sus incendiarios comentarios.

Podría regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’

Aunque en la serie su personaje está muerto, Karina Calmet no descartó volver a ‘Al Fondo Hay Sitio’ para interpretar a Isabella Picasso Maldini. Ella aseguró que los guionistas son muy creativos y quizá podrían revivirla como en algún momento lo hicieron con Grace Gonzales.

“El problema es que a Isabella le han pegado un balazo en el estómago y hasta donde sé, en una situación así te quedas con amnesia temporal o definitiva. La enterraron cuando acabó la octava temporada, pero no sé si está muerta de verdad, pues en esa serie cualquier cosa puede ocurrir, los guionistas son unos genios, no dejan de sorprendernos”, comentó.

