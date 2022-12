‘Travesuras de la niña mala’, serie donde están actores peruanos, ya tiene fecha de estreno a nivel mundial

Actores peruanos en serie 'Travesuras de la niña mala' en Vix Plus. Instagram

Cuatro actores peruanos estuvieron en el avant-premerie de la serie ‘Travesuras de la Niña Mal’, el cual se realizó el pasado martes 29 de noviembre en Ciudad de México y dejaron el nombre del Perú muy en alto con su participación en una producción que se transmitirá por Vix Plus.

Ellos son Vanessa Saba, Javier Dulzaides, Juan Carlos Rey de Castro y Roberto ‘Rowi’ Prieto, quienes estuvieron muy elegantes en la alfombra roja acompañando a los demás actores, entre ellos los protagonistas, Macarena Achaga y Juan Pablo Di Pace.

La serie se estrenará el próximo 8 de diciembre a nivel mundial por la naciente plataforma de Televisa y Univisión.

Además de ellos, también actúan Nicola Porcella y Nidia Bermejo, quienes han compartido escena y aparecerán en la primera temporada de la producción internacional.

La producción está basada en el libro ‘Las Travesuras de la niña Mala’, del escritor peruano y ganador del premio nobel Mario Vargas Llosa, y está dirigido por Alejandro Bazzano, quien fue unos de los directores de ‘La casa de papel’ y el mexicano, Pavel Vásquez.

Cuenta con 10 capítulos y muestra cuatro décadas del amor intenso entre Arlette (Macarena Achaga) y Ricardo (Juan Pablo Di Pace), en ciudades como Lima, París, Londres, Tokio o Madrid, durante la segunda mitad del siglo XX.

Los actores que estuvieron en tan importante evento compartieron en sus redes sociales como se sintieron al ver algunas de los primeros capítulos de la serie.

Vanessa Saba

Vanessa Saba recurrió a su cuenta de Instagram para publicar fotos de esa noche, donde lució una hermosa falda envolvente amarilla y un top azul con detalles en los hombros. Ella comentó que se encuentra feliz por el pronto estreno y agradeció a los directores por su trabajo.

“Anoche estrenamos ‘Travesuras de la niña mala’, serie basada en el libro de Mario Vargas Llosa para Vixplus, protagonizada con mucha sensibilidad por Macarena y Juan Pablo y dirigida con talento y corazón por Bazzano y Vásquez”.

Vanessa Saba actriz peruana en 'Travesuras de la niña mala'. Instagram

Javier Dulzaides

El actor peruano-cubano se encuentra a la expectativa de que el público pueda ver su trabajo en esta producción internacional, en el cual ha puesto mucho empeño y constancia. “Faltan muy pocos días para que puedan ver este proyecto que me hace tan feliz. ‘Travesuras de La niña mala’ ya es una realidad y pronto estará aquí”, escribió en un post de su participación en la alfombra roja en México.

Javier Dulzaides se mostró muy agradecido con los directores Alejandro Bazzano y Pavel Vásquez por haberlo apoyado en su crecimiento como actor. Además de todos los que lo ayudaron a llegar hasta ese momento.

“Por supuesto, también gracias a mis directores. Que me acompañaron en París, Londres y México. Gracias por tener tanta pasión y dedicación al proyecto. Si no fuera por ustedes, el resultado no hubiera sido el que vimos ayer en la alfombra roja”, puntualizó.

Javier Dulzaides, actor peruano en 'Travesuras de la niña mala'. Instagram

Juan Carlos Rey de Castro

Juan Carlos Rey de Castro publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, agradeciendo a su agencia Tondero por la audición y hacer realidad su sueño de estar en Televisa.

“Una noche inolvidable. Ayer fue la alfombra roja de un proyecto en el que me siento honrado de participar como actor representando internacionalmente al Perú... La noche fue magia pura. Estoy seguro que esta serie dará mucho que hablar”, escribió.

Juan Carlos Rey de Castro, actor peruano en 'Travesuras de la niña mala'. Instagram

Roberto ‘Rowi’ Prieto

El actor peruano Rowi Prieto también estuvo presente y compartió en sus plataformas digitales varias fotos del evento para inmortalizar este momento. Además, publicó instantáneas con los actores peruanos Juan Carlos Rey de Castro y Vanessa Saba, además de la actriz argentina Macarena Achaga.

“Ayer fue la avant-premerie de ‘Travesuras de la Niña Mala’ y no pude dejar de sonreír desde que llegué hasta que me fui. Vimos un poco de los primeros capítulos y casi muero de emoción y orgullo”, expresó en su red social.

Rowi Prieto, actor peruano en 'Travesuras de la niña mala'. Instagram

