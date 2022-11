Nicola Porcella: sus vecinos llaman a ‘Magaly Tv La Firme’ por sus constantes fiestas a todo volumen

Video: Magaly Tv La Firme.

Nicola Porcella se ha vuelto una verdadera molestia para sus vecinos de Miraflores. Resulta que el exparticipante de ‘Esto es Guerra’ realiza constantemente fiestas a todo volumen en su terraza alterando la tranquilidad de las personas que viven en el mismo edificio.

Según informó el programa de ‘Magaly Tv La Firme’, el chico reality tiene un total de 16 denuncias por sus constantes fiestas que presentaron sus vecinos del mismo edificio y de otras calles colindantes. Ellos confesaron que ya no saben qué hacer para que Porcella los deje dormir.

Las imágenes del programa de Magaly Medina mostraron el momento en que la Fiscalización de la Municipalidad de Miraflores se acercó a la propiedad, pero el ahora actor no los dejó entrar. Solo pudo pasar la Policía para tratar de darle una solución a este problema.

“Nos hemos quejado todos por la bulla de Porcella, inclusive gente de alrededor. Se le dice que baje el volumen, que se calle. Él hace comiso a todo”, dijo una vecina.

Los vecinos del ex de Angie Arizaga aseguraron que la calle estuvo en paz cuando el exguerrero se encontraba en México. Aunque mencionaron que hubo pocas veces en que también se presenció fiestas hasta horas de la mañana por lo que aseguraron que Porcella habría prestado su departamento a sus amigos.

Nicola Porcella eliminado de reality de México

El modelo peruano fue recientemente eliminado del reality ‘Reto 4 Elementos’ en su reciente transmisión en México, a través de la señal de Televisa.

A través de sus historias en Instagram, Nicola Porcella se mostró emocionado con su participación en este programa de competencia por lo que dio las gracias a sus fans por el apoyo que recibe.

“Gracias a todos por sus mensajes!! Los leo a todos créanme y se me salen lágrimas de los ojos al leer tantos comentarios apoyándome”, mencionó el exguerrero.

Porcella también se refirió a la nueva faceta que mostró en el reality mexicano donde se atrevió a contar cosas de su vida personal, como el difícil momento que vivió cuando se le acusó de agresión contra su expareja Angie Arizaga.

“Como lo dije, Reto me ayudó a que me conozcan como persona, los que me creen bien y los que no también. Hoy soy feliz y se lo debo a todos los que me apoyaron desde el día uno! Gracias eternamente gracias”, fue el mensaje que publicó Nicola Porcella en su último post en la red social.

Nicola Porcella intentó quitarse la vida

En un capítulo anterior del reality de México, el actor reveló un episodio triste que logró superar gracias a la ayuda de sus padres. Según sostuvo, este momento lo vivió tras conocerse que habría agredido a Angie Arizaga.

“Me acusaron de muchas cosas que no fueron verdad. La prensa se ensañó conmigo, todos los días cámaras en mi casa. Me acusaron de maltrato, cuando nunca fue así y nunca se probó, el problema fue que nunca me defendí”, mencionó.

“(Este tatuaje) significa que ‘venciste un suicidio’ y yo lo vencí. No quería seguir, me rendí. Perdí todo lo que yo le di a mi familia, ver a mi mamá volver a trabajar. Se sentaron a hablar conmigo y me dijeron ‘si tú te vas, con quién se queda tu hijo’”, agregó.

