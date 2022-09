Nicola Porcella olvida los realities y vuelve a la actuación en una novela mexicana

Nicola Porcella olvida los realities y debuta como actor en México. (América TV)

Nicola Porcella dejó a más de uno sorprendido al mostrarse caracterizado listo para protagonizar una escena. Todo parece indicar que el modelo quiere dejar atrás su faceta como chico reality y comenzar a abrirse camino en la industria de la actuación en México, país donde se encuentra radicando desde hace más de un año.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ utilizó sus redes sociales para compartir imágenes previas a comenzar con las grabaciones de la novela, que estaría situada en la época ochentera y se transmitiría en una plataforma de streaming. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, publicó fotografías que evidenciarían su vestuario.

“Estoy feliz de haber regresado a México y seguir avanzando, ahora estoy caracterizado para grabar una novela, un proyecto muy chévere que se verá en una plataforma muy pronto (...) Ya les voy a contar de que se trata este proyecto, pero está súper súper chévere”, expresó muy contento.

Asimismo, Nicola Porcella compartió con sus más de dos millones de seguidores que trabajará al lado de la actriz peruana Nidia Bermejo, la recordada ‘Felícitas’ de la teleserie ‘De vuelta al barrio’, quien también quiso probar probar suerte en el país azteca y todo parece indicar que está yendo por buen camino.

Nicola Porcella vuelve a la actuación en telenovela mexicana. (Instagram)

Recordemos que, el ex capitán de los ‘Guerreros’ ya cuenta con experiencia en la actuación, pues ha participado en algunas producciones nacionales como ‘Ven baila quinceañera’ y en ‘Te volveré a encontrar’ antes de tomar la decisión de rehacer su vida en tierras mexicanas.

Su debut en las pantallas de México no pasó desapercibido para los conductores de ‘En Boca de Todos’ así como para Adolfo Aguilar, quien estaba invitado en el programa para comentar al respecto. “Creo que es un buen esfuerzo, me encanta que siga trabajando y que salga adelante. Que se prepare siempre un poquito más y un poquito más”, dijo el actor y productor.

“Tenemos que aplaudir que un peruano la está ahciendo. Hay que seguir preparándose y al parecer el chico reality quedó atrás. Él hoy ya está en una novela y eso significa que el que la sigue, la consigue”, agregó Tula Rodríguez.

Nicola Porcella. (Instagram)

Nicola Porcella estuvo en ‘Esto es Bacán’

A principios del mes de setiembre, Nicola Porcella ingresó a ‘Esto es Bacán’ en medio de gran expectativa. Su ingreso fue por solo una emisión, pues el reality es una secuencia del programa ‘Sorpréndete’ que tiene como objetivo la ayuda social a través de las competencias entre dos equipos.

El modelo se mostró muy feliz y publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a los conductores Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado acompañados de algunos miembros de la producción agregando: “Gracias por permitirme ayudar”.

Posteriormente, decidió grabarse antes de la emisión del espacio televisivo para indicar que su rol fue el de presentador y no competidor. “Gente, mis redes están explotando por lo de Esto es bacán. Quiero contarles que fui por algo especial. Fui para la ayuda social, así que no se lo pierdan este sábado, estaba bonito. Tuve el honor de conducir al lado de Rossana y de Gian Piero, y aparte estar con el jefe, con Erick que es el productor, con Mr. Peet, con toda la gente que no veía hace mucho tiempo”.

“La pasé bonito, la verdad que es una vibra bien bonita la que se vive dentro del programa, cómo se maneja. Todo pasó súper rápido porque me divertí muchísimo. Fui para eso y muy contento de poder haber ayudado con mi granito de arena, como tiene que ser, para ayudar al caso que ya van a ver”, agregó.

Nicola Porcella anuncia su ingreso a Esto es Bacán. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO