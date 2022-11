Nicola Porcella reveló que intentó quitarse la vida: “No quería seguir, me rendí, pero sobreviví”

Nicola Porcella revela que intentó quitarse la vida. (Willax TV)

Nicola Porcella ha dejado a más de uno sorprendido al revelar que intentó acabar con su vida. El chico reality utilizó sus redes sociales para compartir un vídeo del preciso momento en que habla del tema en el programa “Reto 4 Elementos” emitido por Televisa.

Como se recuerda, el peruano fue uno de los convocados para que forme parte de uno de los equipos del reality y en medio de su participación, confesó uno de los más duros momentos que vivió hace varios años. A través de su cuenta oficial de Instagram, se le escucha decir al modelo que “se derrumbó” por las acusaciones de maltrato en su contra.

“Me acusaron de muchas cosas que no fueron verdad. La prensa se ensañó conmigo, todos los días cámaras en mi casa. Me acusaron de maltrato, cuando nunca fue así y nunca se probó, el problema fue que nunca me defendí”, dijo con respecto a la polémica que protagonizó con su expareja Angie Arizaga entre los años 2013 y 2019, en el que se le acusó de haberla maltratado físicamente y verbalmente.

“Hasta que llegó un momento que todo el mundo me pregunta cuál es mi tatuaje más importante y es este de punto y coma que significa que ‘venciste un suicidio’ y yo lo vencí. No quería seguir, me rendí. Perdí todo lo que yo le di a mi familia. Se sentaron a hablar conmigo y me dijeron ‘si tú te vas, con quién se queda tu hijo’. Yo me derrumbo muy fácil”, agregó en sus declaraciones recibiendo el apoyo de la conductora.

Asimismo, Nicola Porcella escribió un extenso texto en el que explica el por qué nunca había confesado que tuvo una conducta suicida. Además, se mostró orgulloso de haber superado dicha etapa y se animó a enviar un mensaje de aliento y empoderamiento a todos aquellos que pueden estar pasando por una situación similar.

“Lo único que les pudo decir es que hubo un momento en el que me rendí después de tanta acusación falsa, de quedarme sin trabajo, sin muchos amigos y sin motivación para seguir. Tome una decisión errónea pensando que era lo mejor y lo que iba a darme paz a mi y a mi familia. Hoy puedo decirles que sobreviví y que nunca nada está perdido, que puedes sentir que el mundo está tu contra y no entiendes porque, pero siempre hay una salida y alguien ahí para ayudarte. Soy un guerrero que vino a este mundo a no rendirse por mi y mi familia”, se lee.

Cabe recordar que, en el 2013 fue Magaly Medina la que difundió en su programa una serie de “pruebas” de una agresión física y verbal de Nicola Porcella a Angie Arizaga, ya que se le escuchó en un audio a la chica reality pedir ayuda por los maltratos que recibía por parte del modelo. A raíz de este hecho, él fue retirado de ‘Esto es Guerra’, pero volvió al poco tiempo.

Ambos siguieron luciéndose muy felices hasta que en 2019, ‘Magaly TV La Firme’ volvió a mostrar un vídeo, donde el influencer estaba, aparentemente, gritándole a la popular ‘Negrita’ en una discoteca. Este hecho ocasionó que se anuncie su retiro definitivo del reality de América Televisión.

Finalmente, Nicola Porcella asistió al fenecido espacio televisivo ‘El Valor de la Verdad’ en el mismo año y dio detalles del escándalo que protagonizó con la modelo. “Cambié mi respuesta porque si bien no hubo maltrato hacia ella. Estamos en unos tiempos en que de repente un gesto muy brusco puede herir muchas susceptibilidades. Jamás le falté el respeto, no la maltraté, pero no fue la manera ni la forma de decirle dame el número”, señaló en aquel entonces.

