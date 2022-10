Javier Dulzaides reflexiona después de conseguir un papel en serie de Televisa: “Fue un reto salir al extranjero”

Javier Dulzaides. (Instagram)

Javier Dulzaides se hizo conocido en nuestro país por el personaje de Marco en ‘Al Fondo Hay Sitio’, pero ahora gracias a su constancia, preparación y trabajo ha logrado conquistar el mercado extranjero, ya que tiene un papel muy importante en una serie para Vix, plataforma de streaming de Televisa y Telemundo.

El actor conversó con Infobae y comentó cómo fue su experiencia de dejar el Perú y vivir en Madrid para estudiar un máster en actuación. Además, habló sobre su experiencia actuando de la mano de dos de los directores de ‘La Casa de Papel’, Jesús Colmenar y Alejandro Bazzano.

Asimismo, el hijo de los actores cubanos Antonio Dulzaides y Maryloly López confesó que, debido al caso legal que vivió en nuestro país, lo ayudó a madurar, ser un hombre más disciplinado, consciente y aprovechar oportunidades como participar en esta producción internacional.

Estudió Máster en España

¿Por qué tomaste la decisión de dejar el país?

De hecho, para mí fue difícil salir porque yo soy muy familiar. Fue un reto salir al extranjero. En Madrid no conocía a nadie y empecé desde cero.

¿Qué tal la experiencia de vivir en Madrid?

Estudié un máster en actuación por un año y aprendí muchísimo. De hecho, tuve la oportunidad de actuar con Jesús Colmenar, el director de ‘La Casa de Papel’. Fue un reto estudiar con él, luego me llegó la oportunidad de ir a México.

¿Cómo es la enseñanza de Jesús Colmenar, director de ‘La Casa de Papel’, qué te enseñó?

Jesús Colmenar me dirigió por un mes en un intensivo que hicimos en Madrid. Él utiliza las mismas técnicas que ha hecho en ‘Vis a Vis’ y en ‘La Casa de Papel’ y te hace interpretar una escena con la misma iluminación, puesta en escena y te deja hacerlo como tú lo harías.

¿Cómo te sentiste actuar bajo su dirección?

Al inicio nervioso, pero luego fue genial e increíble. Jesús tiene tanto conocimiento y no tiene problemas en compartirlo. Además, tiene mucha paciencia, si te equivocas él retoma. Es bastante agradable trabajar con él.

¿Te hizo algún comentario sobre tu trabajo?

Sí, de hecho, me dijo que tenía el acento muy neutro, que eso era muy bueno para el mercado español. Le gusto mucho mi trabajo, le comenté sobre mis trabajos en Lima y me felicitó.

El actor Javier Dulzaides le contó a Infobae acerca de su experiencia actuando con bajo la dirección de Jesús Colmenar, director de 'La Casa de Papel'. Edición: Carlo Fernández.

Participación en serie internacional de Televisa

¿Y cómo llegas a México?

Ni siquiera terminé mi máster en el plazo normal porque a mi representante lo contactan para que realice un casting para este personaje. Según la producción, me dijeron que se presentaron cientos de actores de todo el mundo. Yo lo hice lo mejor que pude y al final quedé. Luego me dijeron que tenía que mudarme a México y que la vida me cambiaría y así fue.

¿Cómo te cambió?

En principio, como mi personaje es un peruano, pero está en Londres, teníamos que grabar en Inglaterra, y para ello los peruanos necesitamos visa y yo no tenía. En esa semana tuve que coordinar todo con la producción para solucionar el tema de mi visa, todo fue muy rápido. Entregué mi tesis antes de tiempo y me fui, nunca estuve tan estresado.

¿En qué producción estás?

En una serie para ViX, una plataforma de Telemundo y Televisa. Es una producción que grabamos en México, Londres y París. Ya terminamos de grabar la primera temporada y la segunda será dentro de unas semanas. El director es Alejandro Bazzano, otro de los directores de ‘La Casa de Papel’

¿Cómo te sientes de trabajar con profesionales de tanta trayectoria?

Es el segundo director que trabajo con tanto renombre en menos de un año, así que te imaginarás que me siento feliz, todo me parece increíble. Nunca he tenido una experiencia así.

¿Tu personaje de qué trata?

No puedo decir nada de mi personaje, pero va a causar controversia y estoy dentro de la línea principal de la historia. También ayudó como coach de acento peruano. La serie tiene planeada salir este año. Y además saldrán actores que aparecieron en ‘La Casa de Papel’.

¿Televisa estaba en tus planes?

Siempre quise llegar a Televisa, era un sueño de toda la vida. Son oportunidades que llegan una sola vez en la vida y que tienes que aprovechar.

El actor Javier Dulzaides dijo que ingresar a trabajar en Televisa "es el sueño de su vida". Edición: Carlo Fernández.

¿Alguna dificultad que se te haya presentado en esta producción internacional?

La carrera de la actuación es difícil, pero lo que es más complicado para mí es que se extraña la familiaridad de una producción pequeña y extraño mi Perú. Pero sé que es momento de representarlo a fuera.

¿Tus padres que te han dicho?

Ellos están súper contentos, lloraron de la alegría cuando le conté el papel que tengo en la serie y me dijeron lo orgulloso que están de mí. Muy pronto los llevaré a México.

Recuerda su experiencia ‘Al Fondo Hay Sitio’

A los 24 años estuviste en la serie más exitosa de Perú, ‘Al Fondo Hay Sitio’, ¿Aceptarías tener alguna aparición en la novena temporada?

Estoy en contacto con los productores, y si me llaman para interpretar a Marco, no sé cómo harían porque mi personaje estaba relacionado con Grace (Mayra Couto). Si me llaman, yo contento aceptaría, siempre y cuando me alcance el tiempo.

¿Si te propones grabar una película en Perú, vendrías?

Si me llaman, por supuesto, encantado. Pero teatro no, porque siento que hacer siempre lo mismo, no me permitiría jugar con mi niño interior, no podría. De repente los musicales, me encantaría.

Cambio personal

Con respecto al proceso legal donde se te había acusado presuntamente por el delito de violación sexual... Sé que los absolvieron (Javier y Piero Gaitán), pero la Fiscalía apeló, ¿qué sabes al respecto?

Nosotros estamos completamente absueltos, no tenemos nada que ver. De hecho, para dejarlo claro, en todo momento ella dijo que yo no tenía nada que ver. Pero sabes, si a mí no me hubiera pasado eso, evidentemente no estaría donde estoy.

¿Qué ha cambiado en ti?

Me ha hecho madurar como persona y ver otros aspectos de la vida como es el trabajo y la familia. Hay pruebas que se te ponen en la vida, y lo más importante es aprender de ellas. Siento que me ha servido muchísimo. Siento que el Javier de ayer no hubiera llegado a Televisa.

¿Cómo es el Javier de ahora?

Ahora soy una persona más disciplinada, consciente y exclusiva en escoger quien entra en mi corazón. De hecho, al ir a Madrid, conocí personas nuevas y eso me sirvió muchísimo. Soy una persona más determinada, por ejemplo para lograr este papel tenía que bajar 12 kilos en poco tiempo, dije lo voy a hacer y lo logré.

Javier Dulzaides le confesó a Infobae que ahora es un hombre maduro, disciplinado y consciente. Edición: Carlo Fernández.

Javier se encuentra enamorado de actriz mexicana

Tienes pareja, cuéntanos un poco de ella...

Sí, ella se llama Montserrat y tiene 26 años, es una actriz mexicana. La conocí en Madrid, estudiamos juntos y decidimos regresar a México. Es una niña genial, me ayudó mucho y estamos cerca de seis meses. Estoy muy enamorado.

¿Te proyectas con ella a futuro?

Definitivamente, hay muchas cosas que me falta por lograr, pero me gustaría formar una familia con ella.

¿Eres celoso? ¿Cómo manejas los celos en escenas de besos que pueda tener tu pareja?

Me cuesta muchísimo, no te voy a mentir, soy celoso. Yo prefiero no ver las escenas de besos donde esté ella. Jamás voy a ver un beso en vivo de mi novia.

Grabas videos con mensajes de motivación en tu cuenta de TikTok, ¿te has trazado un objetivo con ellos?

Sí, quiero animar a mi público a conseguir sus sueños. Quisiera dar un mensaje en TikTok como en Instagram, que no importa las dificultades que se te presente, uno tiene que ir por sus sueños. Siento que la gente necesita que alguien los escuche y les falta seguridad en sí misma, si tú no te la crees, entonces quién.

