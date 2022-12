Al Fondo Hay Sitio: Joel y Macarena se volvieron a besar para “complacer a sus fans”

Joel Gonzales y Macarena Montalbán se volvieron a besar para “complacer a sus fans”. (América TV)

Joel Gonzales y Macarena Montalbán sorprendieron al darse un beso en la reciente edición de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Y es que, el popular ‘Cara de pez’ y la rubia tuvieron que demostrarle a sus fieles seguidores que su relación sentimental es real, por lo que se vieron obligados a grabarse mientras unían sus labios en un romántico ósculo.

Esto sucedió luego del lanzamiento de su videoclip, en el cual usaron los sobrenombres de Mr. Joe y La Nena. Como se recuerda, Macarena disculpó al hijo de Charo por poner en duda su talento para el canto y decidió hacer un dueto musical con él. Sin embargo, nunca imaginó que su video tuviera tanta aceptación del público y que sus seguidores le pidieran que sean pareja.

Ante ello, Joel Gonzales y Macarena Montalbán empezaron a fingir que eran enamorados y para consolidar su amor, accedieron a besarse. Todo comenzó cuando la hermana de Diego Montalbán le contó a Joel que uno de sus fanáticos no creía que su romance era verdadero y solicitó imágenes de ambos besándose.

Te puede interesar: Cristóbal Montalbán besó en la mejilla a July Flores y las reacciones no se hicieron esperar

En un principio, el integrante de los Gonzales creyó que era un plan de Macarena para intentar robarle dicho gesto, pero ella le dejó en claro que solo lo hacía para “complacer a sus fans”. Ambos se encontraron en las calles de ‘Las nuevas Lomas’ y cuando estaban muy juntitos, llegó el chef de la familia Maldini para interrumpirlos.

“Pero ¿Qué significa esto hermanita? Primero te veo en sus redes sociales y ahora intentando besarte con este adefesio”, dijo Diego y a lo que la cantante le explicó: “Tranquilo, yo te voy a explicar. Todo esto, únicamente, lo hacemos para complacer a nuestros fans (...) Te juro que no tengo nada (con él) todo es pura finta”.

Finalmente, Joel Gonzales y Macarena Montalbán lograron besarse románticamente por varios segundos y empezó a sonar ‘No es suficiente’ de Río Band, canción que es interpretado por el exintegrante de ‘La Gran Orquesta’, Otoniel Ríos y su esposa, Antonella Moretti. Este tema se utiliza como fondo musical para la historia de amor que está naciendo entre ambos personajes.

Macarena le dice a Joel que deben besarse para que sus fans crean en su romance. (América TV)

Te puede interesar: Erick Elera y María Grazia Gamarra contaron detalles de su comentado beso en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Letra de la canción de Mr. Joe y La Nena

Te bajaría la luna si me lo pidieras

Yo te daría todo todo lo que quieras

Una noche en una playa desierta

Tú y yo solitos con las estrellas (oh oh oh)

Esta noche no se duerme, perdemos el control (oh oh oh)

Nos olvidamos de todo y que fluya el amor

Porque contigo todo puede suceder y me arrodillo para que seas mi mujer

Y es que tú sabes que me haces feliz, que con solo verte muero por tenerte

Somos uno para el otro, sé que estamos locos, pero igual lo damos todo (x2)

Corazones que se encuentran, esta noche es perfecta

Hoy no se duerme, acércate y bésame hasta que amanezca

Al Fondo Hay Sitio: Videoclip de Joel Gonzales y Macarena Montalbán como Mr. Joe y La Nena. (América TV)

SEGUIR LEYENDO