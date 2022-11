Martín Vizcarra niega concertación en compra de pruebas rápidas COVID-19 y denuncia “sesgo” en investigaciones

El expresidente Martín Vizcarra se presentó ante la Comisión de Fiscalización, la mañana de este martes 29, para responder sobre los presuntos manejos irregulares durante su gestión en contra de la pandemia del COVID-19.

Días antes, la exministra de Salud Elizabeth Hinostroza, que lideró el Minsa durante el gobierno del exmandatario, aseguró que Vizcarra Cornejo “politizó” la estrategia en contra del virus.

“Para averiguar e indagar se tienen que buscar todas las fuentes, se tiene que actuar con objetividad, sin ningún tipo de sesgo. El mismo que veo en el documento (de la citación), porque recién están indagando y en el texto dice ‘por el pésimo manejo de la emergencia sanitaria’. Ya están dando un juicio de valor”, increpó el exfuncionario en la sesión del órgano legislativo.

Ante el titular del grupo de trabajo, Héctor Ventura (Fuerza Popular), el también excandidato al Congreso cuestionó la modalidad en la que fue requerido en el Parlamento. Días antes, la Comisión de Fiscalización aprobó citarlo de grado o fuerza debido a sus inasistencias a anteriores citas.

“Antes vine en calidad de invitado, ahora me dicen que vengo en calidad de investigado porque se han encontrado imprecisiones en mis declaraciones, pero no me dicen ni una sola. Me parece injustificado que no se detallen (…) lo que yo he dicho lo ratifico”, manifestó.

En otro momento, durante su exposición ante los integrantes de la citada comisión, Vizcarra Cornejo negó que se realizaran concertaciones, durante su mandato, para la adquisición de pruebas rápidas del COVID-19.

“Lo descarto de plano. Así como la Mesa Directiva del Congreso descartó de plano el pedido de cuestión de confianza, así también lo rechazo de plano. No hubo en ningún momento una concertación para (una) compra de pruebas rápidas, como se deja ver”, indicó.

Responde tras faltas a la Comisión de Fiscalización

El exmandatario Martín Vizcarra también se refirió a las constantes inasistencias ante la Comisión de Fiscalización, presidido por el legislador Héctor Ventura, y negó interferir con el curso de las investigaciones.

“Siempre he asistido a las citaciones que me ha cursado tanto el Congreso de la República como el Ministerio Público. Estuve aquí citado el tres de mayo, por el mismo tema, y atendí todas las consultas que me hicieron llegar”, afirmó.

Posteriormente, aseguró que el pasado cuatro de noviembre, fecha en la que tenía programada una citación, su abogado se encontraba de viaje en el extranjero.

“Yo cursé documentación informando de ello, con la copia delos pasajes de ida y retorno de mi abogado, indicando que él retornaba el 14 de noviembre, día en el que ya estaba dispuesto. Reprogramaron la cita para el nueve, recordé que mi representante legal estaba de viaje, lo mismo sucedió para el once de noviembre. He tenido tres citaciones cuando mi abogado estaba en el extranjero (…) En ningún momento, como se ha querido hacer ver, hubo un rehusamiento de mi parte a atender a las citaciones”, manifestó.

