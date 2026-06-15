Faustino Asprilla elogió a Pedro Gallese en el Deportivo Cali: “Es un jugador importante”

El exdelantero colombiano Faustino Asprilla afirmó que el arquero peruano Pedro Gallese “es un jugador importante” y remarcó que, si continúa en Deportivo Cali, será “muy interesante” de ver en el torneo local.
En paralelo, el “Tino” criticó la expansión del Mundial a 48 equipos, sostuvo que “sobran muchas selecciones” y se mostró escéptico frente a las modificaciones reglamentarias que se ensayarán en el próximo ciclo.
La valoración de Faustino Asprilla sobre el arquero peruano Pedro Gallese se apoyó en una idea central: la vigencia del guardameta puede marcar diferencias en el campeonato colombiano. Consultado por el “Pulpo”, el exatacante colombiano proyectó que el portero debe sostener su continuidad en el Deportivo Cali y, desde esa base, ubicó su presencia como un foco de atención para el inicio de la próxima temporada.
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En sus declaraciones, Asprilla también abrió el debate sobre el Mundial 2026, la lista de candidatos al título y el impacto que podrían tener reglas experimentales en la dinámica del juego.
Gallese, un nombre a seguir en la liga colombiana
Asprilla puso el foco en el valor específico que puede aportar un arquero de recorrido internacional dentro de un torneo exigente como el colombiano. En diálogo con Flashscore, el exjugador consideró que Gallese tiene un peso deportivo que se nota en partidos cerrados y que su continuidad potenciaría el interés sobre el equipo.
“Es un jugador importante. Creo que si sigue en el Deportivo Cali, y me imagino que sí, va a ser un jugador muy interesante de seguir en la próxima liga colombiana”, señaló.
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La apreciación no se limitó a una mención aislada. Asprilla instaló la idea de seguimiento sostenido, con la permanencia como condición determinante: si Gallese mantiene su lugar en el club, el arquero quedará bajo observación por su incidencia en el rendimiento colectivo y por lo que representa su perfil en el mercado local.
En ese mismo marco, el exdelantero colombiano, identificado por su trayectoria internacional y por su exposición mediática posterior al retiro, vinculó el análisis individual con una mirada más amplia sobre el calendario que se aproxima. Sus respuestas alternaron entre el presente del fútbol colombiano, con Gallese como referencia, y el escenario global del Mundial 2026, donde anticipó cambios de formato y de reglas.
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Mundial 2026: rechazo a la ampliación y una lista de favoritos “de siempre”
Cuando se refirió a la Copa del Mundo, Asprilla expresó una postura crítica sobre el número de participantes. Su objeción se centró en el volumen de selecciones, al que atribuyó un efecto directo sobre la duración del torneo y sobre la calidad de varios encuentros de la fase inicial.
“Va a ser un Mundial largo. Sigo pensando que hay muchas selecciones que sobran en el Mundial. Cuarenta y ocho es una exageración, pero bueno, es lo que nos va a tocar ver”, afirmó.
En otra intervención sobre el mismo punto, amplió el argumento con una evaluación del atractivo esperado en el arranque del certamen: “Va a ser un Mundial demasiado largo. La verdad, sigo pensando que hay muchas selecciones que sobran en el Mundial. Hay partidos muy buenos en la primera fase. Hay otros que, sinceramente, van a ser muy aburridos”.
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Sobre los principales candidatos, el exfutbolista sostuvo que el favoritismo se concentra, una vez más, en los países con historial de campeón. En su criterio, la tradición pesa más que las proyecciones coyunturales, y el grupo de aspirantes se ordena desde esa lógica.
“Los favoritos al Mundial siguen siendo los mismos, los que han ganado las Copas del Mundo. Esos son los favoritos. Y después los demás son aspirantes a meterse en ese grupo selecto de campeones del mundo. Siempre los favoritos son los que tienen la Copa del Mundo en su escudo”, manifestó.
En esa misma línea, el colombiano sumó una expectativa específica sobre su selección y la presión que, a su juicio, acompaña a cada ciclo. “De Colombia siempre se espera lo mejor, que los jugadores den el máximo para darle una alegría inmensa a este país, que lo necesita. La selección tiene que intentar llegar lo más lejos posible, no se tiene que poner metas; es cuestión de ir partido a partido”, sostuvo.
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Reglas en prueba y la esencia del juego
Asprilla también abordó las modificaciones reglamentarias que el fútbol internacional pondrá a evaluación y evitó adelantar un veredicto definitivo. Presentó el paquete de cambios como un ensayo y planteó dudas sobre el modo en que esas reglas pueden impactar en la competencia, en particular en la relación entre equipos grandes y pequeños.
“Es un experimento. Siempre tratan de que haya menos injusticias en el fútbol, pero siempre buscan la forma de ayudar a los grandes y perjudicar a los chiquitos. Eso va a pasar siempre en el fútbol”, comentó.
Además, expresó reparos por las conductas que se buscará regular dentro del campo y por el alcance de las transformaciones. En su mirada, el deporte corre el riesgo de perder rasgos que forman parte de su dinámica habitual, como el intercambio verbal y las reacciones emocionales propias de los partidos.
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“Están tratando, en esta época, de cambiar el fútbol. Y el fútbol hay que dejar que se exprese sólo en la cancha, con las emociones, celebraciones, con lo que se dicen unos contra otros. No sé, a mí me gustaba más el fútbol de antes. Vamos a ver este Mundial, a ver qué es lo que va a pasar”, concluyó.
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