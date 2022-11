Perú Libre y Alianza para el Progreso no le darían el voto de confianza al Gabinete de Betssy Chávez

El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a los integrantes del nuevo Gabinete Ministerial, que estará liderado por Betssy Chávez.

El Gabinete de Betssy Chávez ya tendría las primeras bancadas que no le darán el respaldo a la hora de pedir la investidura. Las bancadas de Perú Libre y Alianza para el Progreso (APP) adelantaron sus posiciones respecto a la cabeza que reemplaza a Aníbal Torres en la presidencia del Consejo de Ministros.

“Perú Libre sobre el nuevo gabinete, por mayoría, la bancada expresa desacuerdo por la designación de Betsy Chávez como Premier. El voto de confianza o no, está sujeto a una decisión que se tomará en su debida oportunidad”, escribió el congresista Flavio Cruz, vocero de la agrupación del lápiz.

Por su parte, el congresista Alejandro Soto de APP añadió que se ha tomado esta decisión [no respaldar al Gabinete] debido a que hay cinco congresistas que también ejercen como ministros de Estado y por tal existiría un “conflicto de intereses” en la votaciones que se realizan en el Poder Legislativo.

“Cuando se presente el gabinete Betssy Chávez, mi bancada no le va a dar la confianza (…) No vamos a dar la confianza un gabinete que está integrado por cinco congresistas, hay un conflicto de intereses. Cuando les conviene no dejan de ser congresistas, inclusive vienen a votar siendo ministros en algunos casos y cuando les conviene están al otro lado”, puntualizó.

De otro lado, el parlamentario se refirió a Heidy Juárez, excompañera de bancada, que es la flamante ministra de la Mujer. “Heidy Juárez fue expulsada del partido APP porque un peritaje determinó que ella sería la autora de la filtración de audios ilegales que han generado una crisis para el partido. Siempre ha estado en coqueteos con el Gobierno y creo que le están pagando ese gesto delictivo premiándola con un cargo ministerial”, aseveró.

Cuestión de confianza

Betssy Chávez, presidenta del Consejo de Ministros, indicó que la próxima cuestión de confianza que presente ante el Congreso por el nuevo gabinete, no tiene como intención el cierre del Poder Legislativo.

“No tenemos la intención de una segunda cuestión de confianza para cerrar el Parlamento. Estamos yendo para tender puentes de diálogo”, manifestó en diálogo con TV Perú.

“(¿Está de acuerdo con que el Congreso cumpla con su periodo hasta el 2026) Por supuesto, es que los ciudadanos han elegido un Gobierno que esté hasta 2026 y a los parlamentarios que estén hasta el 2026?”, agregó.

En esa misma línea, la premier exhortó a los congresistas a trabajar juntos por el Perú y así salir de las crisis que golpea al Estado y no le permite seguir avanzando.

Betssy Chávez se presentó ante el Congreso junto a todo su gabinete

“Exhorto, llamo, solicito a los señores parlamentarios que puedan colocar por sobre los intereses de los partidos políticos, los intereses de la nación. Voy a ir personalmente a convocarlos (a reuniones) porque si no vamos a tender puentes de diálogo, vamos a meternos todos a un hoyo”, sostuvo.

Probable denuncia

Fiel a su estilo, la congresista Patricia Chirinos, hizo un revelador anuncio. A través de una entrevista con RPP Noticias, la parlamentaria indicó que se encuentra analizando si presentará una denuncia constitucional contra el nuevo gabinete de Betssy Chávez.

Asimismo explicó, que lo que la motivó a tomar esta radical decisión, es la última declaración de la jefa del Gabinete, quien afirmó que es la “bala de plata” tras interpretar ilegalmente la respuesta del Congreso de la República al pedido de confianza de Aníbal Torres.

“Las declaraciones de la señorita Betssy Chávez han sido más claras que el agua. Ella ha aceptado ser la ‘bala de plata’ y por eso estamos viendo con mi equipo también tener este nuevo gabinete una acusación constitucional de la misma manera que presenté al gabinete anterior liderado por Aníbal Torres”, explicó ayer.

