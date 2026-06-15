A los gritos y sin pagar: mujer armó escándalo en restaurante del Rímac tras comer todo y asegurar que la comida estaba cruda

Una mujer en el Rímac protagonizó un bochornoso incidente al negarse a pagar la cuenta en un restaurante. La clienta afirmó que la comida estaba cruda, pero las cámaras de seguridad del local mostraron que ella y sus acompañantes habían consumido todos los platillos. 24 Horas

En los últimos días, un incidente ocurrido en un restaurante del distrito del Rímac captó la atención de miles de usuarios en redes sociales. El caso se difundió a través de imágenes de seguridad y registros audiovisuales que mostraron una discusión entre una clienta y el personal del establecimiento por el pago de una cuenta de consumo.

La situación generó numerosas reacciones debido a las circunstancias en las que se produjo el reclamo. Según los videos compartidos en plataformas digitales, la mujer manifestó su desacuerdo con la calidad de los alimentos y sostuvo que no correspondía cancelar el monto consumido. Sin embargo, las imágenes mostraron que los platos en la mesa se encontraban prácticamente vacíos al momento de la controversia.

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De acuerdo con las imágenes difundidas por Panamericana Televisión, una mujer protagonizó una acalorada discusión en un restaurante del Rímac tras negarse a pagar la cuenta correspondiente a los alimentos solicitados.

Lla clienta argumentó que la comida se encontraba cruda y que, por ese motivo, no asumiría el pago de su consumo. No obstante, las imágenes captadas en el establecimiento mostraron que los platos ya habían sido consumidos.

Imágenes difundidas alimentaron el debate en redes sociales

Mujer se negó a pagar cuenta en un restaurante del Rímac alegando que la comida estaba cruda. Composición: Infobae

Tras la publicación del video, usuarios de distintas plataformas compartieron opiniones divididas sobre lo sucedido. Algunos defendieron el derecho de cualquier consumidor a expresar reclamos cuando considera que un producto no cumple con las condiciones esperadas.

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Otros, en cambio, sostuvieron que las imágenes mostraban una situación distinta debido a que la totalidad de los alimentos parecía haber sido consumida antes de la negativa a cancelar la cuenta.

El caso adquirió notoriedad precisamente por esa aparente contradicción entre el reclamo realizado y las evidencias difundidas posteriormente. Como resultado, el material audiovisual acumuló numerosas interacciones y comentarios.

El hurto famélico y sus implicancias legales

¿Qué pasa si comes sin pagar en Perú? Estas son las sanciones y condenas - Andina

Más allá del incidente registrado en el restaurante, especialistas recuerdan que el ordenamiento jurídico peruano contempla sanciones para determinadas conductas relacionadas con la apropiación de alimentos o bebidas sin efectuar el pago correspondiente.

Esta figura es conocida como “hurto famélico”, término que hace referencia al apoderamiento de alimentos para consumo inmediato sin intención de abonarlos. Aunque suele asociarse a situaciones de necesidad extrema, también puede abarcar otros episodios registrados en establecimientos comerciales.

La jueza Yavarí Villanueva, de la Corte Superior de Lima, explicó a la agencia Andina que esta conducta se encuentra regulada en el Libro de Faltas del Código Penal. Según precisó la magistrada, cuando el valor de los alimentos o bienes involucrados no supera los 535 soles, la sanción prevista consiste en entre 10 y 20 jornadas de servicio comunitario.

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Villanueva señaló que estos actos no deben interpretarse como simples bromas o descuidos, pues constituyen infracciones que pueden dar lugar a procedimientos legales.

Cuándo un caso puede convertirse en delito de hurto

La legislación peruana establece diferencias según el valor económico de los bienes involucrados. Cuando la cuantía supera los 535 soles, la conducta deja de ser considerada una falta y puede ser procesada como delito de hurto.

En esos escenarios, las consecuencias legales resultan más severas y pueden incluir sanciones penales, además de antecedentes judiciales para los responsables.

De acuerdo con la información difundida por Andina, esta regulación busca proteger a los establecimientos comerciales frente a situaciones en las que personas consumen productos o se apropian de bienes sin cumplir con la obligación de pago correspondiente.

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El caso ocurrido en el Rímac volvió a colocar este tema en la discusión pública, especialmente por la difusión masiva de las imágenes y por las interrogantes que surgieron sobre los límites entre un reclamo legítimo de consumo y una eventual infracción contemplada por la ley peruana.