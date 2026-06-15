Magaly Medina no descarta un programa de baile en ATV: “Juntamos unas cuantas monedas y vamos al sábado”

La inesperada confesión de Magaly Medina sobre un posible programa de baile en ATV. ATV/ Magaly TV La Firme.

La posibilidad de ver a Magaly Medina en un nuevo horario televisivo comenzó a tomar fuerza luego de las declaraciones que brindó en la más reciente edición de ‘Magaly TV, la firme’. La conductora sorprendió a sus seguidores al admitir que no descarta la idea de liderar un programa sabatino en ATV, un proyecto que, según contó, viene siendo impulsado por el productor y coreógrafo Arturo Chumbe.

La revelación se dio luego de que culminara el reality de baile que formó parte de su espacio de espectáculos y que tuvo como ganador a Jean Paul Santa María. Al comentar el cierre de la competencia, Medina dejó entrever que el formato podría tener continuidad fuera de su programa diario.

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Magaly Medina no descarta programa sabatino y responde con ironía al estreno de Edson Dávila. Captura: Magaly TV La Firme.

Arturo Chumbe impulsa la idea de un programa sabatino

Mientras hacía un balance del reality, la periodista contó que Arturo Chumbe considera que la propuesta aún tiene potencial para seguir creciendo y llegar a una nueva franja horaria.

"Terminó este reality, aunque Arturo Chumbe quiere que haga los sábados“, comentó la conductora frente a cámaras.

La frase llamó la atención porque abre la posibilidad de que Medina asuma un espacio distinto al que ha liderado durante años. Si bien la periodista es reconocida por sus ampays, exclusivas y comentarios sobre la farándula, el reciente concurso de baile mostró una faceta más ligada al entretenimiento.

Magaly Medina no descarta programa sabatino y responde con ironía al estreno de Edson Dávila. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly compara su presupuesto con el del programa de Edson Dávila

Tras mencionar la propuesta de Chumbe, la popular ‘Urraca’ aprovechó para referirse al próximo estreno de Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, quien debutará con un programa propio en el horario estelar de los sábados en América TV.

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Con su característico sentido del humor, Medina cuestionó el presupuesto con el que contaría la nueva producción y aseguró que ella podría realizar un proyecto similar con los recursos que actualmente utiliza en sus realities.

"Pero si Edson Dávila va a conducir un programa en el estelar de estelares los sábados con unos juegos de dos soles. Le han dado un presupuesto como el que yo tengo para hacer los realities. Claro, ¿por qué no? Creo que a esto juntamos unas cuantas monedas y vamos al sábado“, señaló entre risas.

Magaly Medina no descarta programa sabatino y responde con ironía al estreno de Edson Dávila. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina deja abierta la puerta a un nuevo proyecto

Aunque no confirmó que el programa vaya a concretarse, la conductora dejó claro que la propuesta existe y que continúa siendo evaluada. Además, volvió a mencionar a Arturo Chumbe como el principal impulsor de la idea.

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"Arturo Chumbe está con esa idea loca en la cabeza. Ya veremos“, afirmó.

Por ahora, Magaly Medina no ha oficializado ningún proyecto para los sábados. Sin embargo, sus declaraciones han generado expectativa entre sus seguidores, quienes ven con interés la posibilidad de que la conductora amplíe su presencia en ATV con un espacio enfocado en el baile y el entretenimiento.

Mientras tanto, la periodista continúa al frente de ‘Magaly TV, la firme’, aunque ahora ha dejado abierta una interrogante que podría convertirse en uno de los próximos movimientos de la televisión peruana: su posible llegada al competitivo horario sabatino.

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Magaly Medina no descarta programa sabatino y responde con ironía al estreno de Edson Dávila. Captura: Magaly TV La Firme.