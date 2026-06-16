Las pruebas de Farfán contra Magaly Medina: videos de vigilancia, registros de 5 minutos y una supervisora del INPE bajo sospecha

Un nuevo capítulo en la disputa legal entre Jefferson Farfán y Magaly Medina. El exfutbolista sostiene que la presentadora de televisión habría falseado documentos para evitar cumplir su condena, lo que podría acarrearle consecuencias legales más graves. Video: Willax / Amor y Fuego

El exfutbolista Jefferson Farfán se presentó este lunes en la Corte Superior de Justicia de Lima para denunciar presuntas irregularidades en el cumplimiento de las 138 jornadas de servicio comunitario impuestas a la conductora Magaly Medina como parte de su condena por el delito de violación a la intimidad agravada.

Según trascendió en el programa ‘Amor y Fuego’, el exdelantero habría presentado material audiovisual que mostraría que la periodista estuvo apenas cinco minutos en el lugar asignado para sus labores, o que directamente nunca llegó a aparecer en determinadas fechas.

Al salir del tribunal, Farfán fue abordado por reporteros de ‘Amor y Fuego’ y de otros medios. El exjugador confirmó el motivo de su visita sin revelar el contenido exacto de su denuncia: “Simplemente a informar unas irregularidades que ha pasado con la señora Magaly Medina. Ustedes son prensa, ustedes son periodistas, deben averiguar, tocar el tema. Yo creo que este es un tema muy serio, muy delicado”, declaró.

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Se enciende la polémica. Se revelan detalles de la denuncia de Jefferson Farfán, quien asegura que Magaly Medina solo asistió 5 minutos a su servicio comunitario en una de las fechas. ¿Qué medidas tomará la justicia? Video: Willax / Amor y Fuego

Ante la insistencia de los reporteros, lanzó un mensaje directo a la conductora: “La espero en su programa que comente si ha estado cumpliendo. Le voy a dar rating”. El abogado de Farfán también se pronunció ante la prensa, aunque con igual cautela. “Esto es una labor de investigación por parte del juzgado. Ellos resolverán lo que crean pertinente ante los hechos que hemos comunicado”, señaló el letrado, sin precisar la naturaleza de las pruebas presentadas.

Los videos que habría mostrado Jefferson Farfán al juzgado

La información más concreta sobre el contenido de la denuncia de Jefferson Farfán surgió horas después, durante la emisión de ‘Amor y Fuego’. El conductor Rodrigo González describió el escenario con detalle: “Tendría él imágenes que demostrarían que los días en los que ella habría firmado diciendo que había asistido, en realidad nunca se apareció. ¿Cómo se podría conseguir información como esa? Grabando”, señaló.

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Y agregó también: “Demostrando que alguien ha estado ahí de seis de la mañana a seis de la mañana del día siguiente y así durante toda la semana y nunca se vio llegar ni el auto ni a Magaly Medina para cumplir con la sentencia”, explicó el conductor.

Rodrigo González afirmó en 'Amor y Fuego' que una grabación registraría a Magaly Medina en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto durante solo cinco minutos.

González también reveló que, según información de su producción, el material presentado incluiría al menos un registro en el que Medina habría ingresado a la Parroquia Nuestra Señora de Loreto a las ocho de la mañana y se habría retirado a las ocho y cinco, es decir, tras apenas cinco minutos de permanencia.

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“Pero lo que habría trascendido es que en una de las pruebas que habría mostrado Jefferson Farfán, ella ingresó a las ocho y se retiró a las ocho y cinco”, precisó. Ese registro no sería el único: según lo trascendido desde la producción del programa, existirían grabaciones de varias otras fechas, tanto en horario de mañana como de tarde, que documentarían un patrón similar.

González comparó la metodología con la que la propia Medina emplea para sus reportajes de seguimiento: “Al estilo en el que ella hace sus popularmente conocidos como ‘ampays’. Eso es lo que yo te digo, que él ha usado la misma metodología para darle su propio chocolate”.

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¡Guerra declarada! Jefferson Farfán acusa directamente a Magaly Medina de haber falseado información sobre el cumplimiento de su trabajo comunitario. Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de 'Amor y Fuego', analizan la seriedad de la denuncia. Video: Willax / Amor y Fuego

La conductora Gigi Mitre señaló que el comportamiento de Farfán frente a las cámaras sugería una certeza respaldada en evidencia concreta. “Yo tengo la convicción de que por el comportamiento de Farfán, inclusive ahí en ese momento en que la prensa lo ha abordado, es porque él tiene todas las pruebas de lo que está diciendo. Él está segurísimo”, afirmó Mitre.

Un documento firmado que complica el escenario

El elemento que convierte la denuncia en un asunto potencialmente más grave es la existencia de un acta de supervisión firmada por una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Según el documento expuesto en ‘Amor y Fuego’, la supervisora Berta Nelly Otero Vidal certificó que Medina “sí ejecuta jornadas laborales” y “cumple con su horario establecido”.

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El acta, escrita a mano, registra un total de 127 jornadas acumuladas hasta el 7 de abril de 2026, distribuidas en bloques de 67 y 60 horas. González señaló que si las pruebas de Farfán son válidas, la situación excedería el incumplimiento de la condena y configuraría un presunto delito.

Jefferson Farfán tendría en su poder videos que demostrarían que Magaly Medina nunca cumplió con la orden de un juez. Según las imágenes, la conductora no habría asistido a firmar como se le ordenó. Video: TikTok @josepastord

“Jefferson Farfán va a tener que demostrar que hay aquí corrupción, porque cómo una persona puede lograr hacer algo con la anuencia, complicidad de alguien que está certificando tus jornadas laborales”, planteó el conductor. Mitre advirtió que, de confirmarse ese escenario, las consecuencias para Medina podrían ser severas: la conversión de la pena suspendida en prisión efectiva de 2 años y 8 meses.

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La presentadora Janet Barboza también abordó el tema en el programa ‘América Hoy’ y aportó un dato coincidente con lo revelado por ‘Amor y Fuego’. “Ella fue una vez durante 6 minutos a un lugar, hizo acto de presencia y luego, como por arte de magia, aparentemente aparece con la firma de ella y las autoridades correspondientes como que sí cumplió en su totalidad las horas comunitarias de trabajo que le tocaba hacer”, declaró Barboza.

La condena que originó esta controversia quedó firme en agosto de 2025, cuando la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de nulidad presentado por Medina y su productor Patrick Llamo.

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El conductor Rodrigo González informa sobre la nueva denuncia que Jefferson Farfán ha interpuesto contra Magaly Medina, acusándola de no cumplir con el trabajo comunitario que le ordenó un juez. Video: TikTok @josepastord

La sentencia, confirmada en segunda instancia por la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima, establece que la conductora debe pagar 300 000 soles a Farfán como reparación civil, además de cumplir las 138 jornadas de servicio comunitario, bajo la advertencia de que el incumplimiento implicaría el ingreso a un penal.

Por el momento, Medina no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones de Farfán. El exfutbolista anticipó que esperaba una respuesta de la conductora en su propio programa de televisión, donde González advirtió que ya no habría margen para las “frases hechas”.

“Momento ya de dejarse de frases hechas y de responder si la supervisora Berta Nelly Otero Vidal habría actuado en complicidad con ella para falsear esta información, lo cual constituye un delito”, puntualizó Rodrigo González.

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