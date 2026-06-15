Perú

Giacomo Benavides capta la atención de Ariana Grande con disfraz de pétalo: "¿Me prestas esto, por favor?"

La cantante reaccionó al video que el creador peruano grabó en California con un atuendo inspirado en su próximo álbum, y su mensaje disparó la conversación entre fans en Instagram y TikTok

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Hombre disfrazado de flor y maceta verde posando frente a una pantalla con la cara de Ariana Grande y una captura de pantalla de su comentario de Instagram
Ariana Grande comentó en Instagram el video de Giacomo Benavides y le pidió prestado el disfraz de pétalo que usó en su concierto en California.

Un comentario de Ariana Grande en Instagram bastó para que Giacomo Benavides, hijo del humorista Alfredo Benavides y conductor del canal de streaming Zaca TV, se convirtiera en tendencia.

La cantante estadounidense le pidió prestado el disfraz de pétalo que el creador de contenido peruano lució en el concierto de la gira The Eternal Sunshine Tour, celebrado el 6 de junio en el Oakland Arena, en el estado de California. “May I borrow this pls” (“¿Me prestas esto, por favor?”), escribió la artista al ver la publicación.

El episodio tomó por sorpresa tanto a Benavides como a sus más de 200 mil seguidores en Instagram. El influencer había publicado un video desde el hotel donde se hospedó en California, en el que aparece caracterizado como un pétalo dentro de una maceta, un atuendo inspirado en ‘Petal’, el próximo álbum de la cantante.

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En las imágenes, el conductor baila al ritmo de la canción ‘Hate That I Made You Love Me’ y etiqueta a Ariana Grande en la publicación, con la expectativa de compartir su experiencia en el espectáculo con otros fanáticos. Lo que no anticipó fue que la artista revisaría el post y dejaría un comentario.

¡Increíble pero cierto! La estrella mundial Ariana Grande comentó una publicación de Giacomo Benavides, integrante de Zaca TV, pidiéndole prestado su disfraz de flor. Te contamos todos los detalles de este momento que se hizo viral. Video: TikTok @josepastord

La respuesta de Grande generó una ola de reacciones entre los seguidores de ambos. El video, que ya circulaba con rapidez en TikTok desde días antes del comentario, acumuló vistas adicionales tras la interacción de la cantante.

El momento se sumó a la lista de encuentros digitales que han marcado la trayectoria de Benavides en redes sociales, donde su capacidad para conectar con artistas internacionales se ha convertido en uno de los sellos de su presencia digital.

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Un disfraz que nació en California y se viralizó en Latinoamérica

El vestuario de Giacomo Benavides no fue improvisado. El atuendo, confeccionado especialmente para la ocasión, funcionó como un guiño directo al material nuevo de Grande. Desde su llegada al recinto, el creador de contenido atrajo la atención de otros asistentes al concierto, quienes se acercaron para fotografiarse junto a él.

Varios de esos videos también circularon en redes sociales antes de que el propio Benavides los compartiera en sus cuentas. En sus publicaciones, el influencer documentó la previa del espectáculo: mostró el disfraz desde el hotel, registró el recorrido hacia el Oakland Arena y recogió las reacciones de otros fanáticos de Grande, quienes recibieron con entusiasmo la propuesta.

Ariana Grande canta en el escenario con un vestido blanco, mientras Giacomo Benavides, disfrazado de flor en una maceta, se sienta en la audiencia
Giacomo Benavides asistió al The Eternal Sunshine Tour en el Oakland Arena con un disfraz inspirado en 'Petal', el próximo álbum de Ariana Grande.

El contenido se viralizó en TikTok en pocas horas, plataforma donde Benavides tiene una presencia consolidada y donde sus apariciones en eventos internacionales suelen generar alta interacción. La dinámica no es nueva para el conductor. En una ocasión anterior, Taylor Swift dejó un comentario en uno de sus videos de TikTok, hecho que Benavides replicó en pantallas publicitarias en Lima.

El patrón se repite: el creador asiste a conciertos de artistas de primer nivel, documenta su experiencia con un elemento diferenciador y logra captar la atención de las propias figuras que admira.

El perfil de un creador que lleva el Perú a escenarios internacionales

Giacomo Benavides construyó su trayectoria en paralelo a la fama de su padre, el comediante Alfredo Benavides. Fundó junto a su hermano Stefano Tosso la escuela de arte Segundo Piso, en el distrito de Miraflores, en Lima, un espacio orientado a personas que buscan superar la timidez a través de las artes escénicas. Su trabajo en Zaca TV y en el podcast ‘Somos lo que somos’ le valió nominaciones a los Premios Luces en las categorías de Mejor Conductor de Programas de Stream y Mejor Contenido de Actualidad/Entretenimiento.

Giacomo Benavides, un hombre de piel clara, sonriendo y vestido con un disfraz de flor blanca y tallo verde, dentro de una maceta marrón, en una habitación de hotel
El disfraz de pétalo de Giacomo Benavides fue confeccionado para el concierto de Ariana Grande y atrajo la atención de otros asistentes en el Oakland Arena.

Uno de sus momentos más recordados antes de este episodio con Grande ocurrió en 2022, cuando fue captado en pantalla flameando la bandera peruana durante un concierto del grupo de K-pop Twice en Los Ángeles. La imagen se recirculó en redes sociales, especialmente durante las Fiestas Patrias, y consolidó su imagen como un referente de la identidad peruana en eventos culturales internacionales.

La aparición del equipo de Zaca TV en eventos de alto perfil también se extendió al ámbito local. El 24 de mayo pasado, el grupo completo del canal —incluidos Benavides, su hermano Doménico, y las conductoras Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado— asistió como invitado especial al concierto de Santos Bravos en Lima, parte de la gira “Sesión Dual”.

El creador de contenido y líder de Zaca TV mostró en redes sociales cómo fue esta aventura en California siguiendo a una de sus artistas favoritas | TikTok

Durante esa noche, los miembros del podcast subieron al escenario y participaron en las coreografías de ‘Kawasaki’ y ‘Velocidade’, dos de los temas más populares de la agrupación.

El comentario de Ariana Grande en la publicación de Benavides llegó días después del concierto en Oakland, cuando el video ya acumulaba reproducciones en distintas plataformas. La interacción entre la cantante y el influencer peruano se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana en la comunidad digital latinoamericana.

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