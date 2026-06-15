Se cayó Plin hoy 15 de junio: Usuarios de Interbank reportan problemas para enviar dinero y realizar pagos

La billetera digital Plin registró problemas de funcionamiento la tarde de este lunes 15 de junio, generando una ola de reportes en redes sociales por parte de usuarios que aseguraron no poder ingresar a la plataforma ni completar operaciones habituales. La situación afectó principalmente a clientes vinculados a Interbank, quienes señalaron dificultades para realizar pagos, transferencias y otras transacciones desde la aplicación móvil.
Ante las consultas y reclamos, Interbank confirmó que el servicio presenta inconvenientes y reconoció que Plin no se encuentra disponible temporalmente. La entidad financiera respondió a los usuarios a través de sus canales oficiales y explicó que su equipo técnico ya trabaja para restablecer el funcionamiento de la billetera digital en el menor tiempo posible. Mientras tanto, recomendó utilizar las transferencias tradicionales disponibles dentro de su aplicación bancaria como alternativa para realizar operaciones.
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