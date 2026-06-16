José Domingo Pérez se despide del partido de Roberto Sánchez tras aparente derrota y evalúa postular a elecciones de octubre

El exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, abogado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, anunció este lunes su retiro del partido que postula a Roberto Sánchez a la presidencia tras la aparente derrota electoral, y deslizó que analiza participar en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.
“Mi papel en este momento es acompañar desde mi profesión como abogado. Mientras pueda aportar mi conocimiento y experiencia a una causa que considero justa, que es la defensa del voto ciudadano, estaré presente”, afirmó en diálogo con la radio Exitosa.
“Hay ciclos que inician y hay ciclos que concluyen”, agregó al agradecer públicamente a Sánchez por “esta oportunidad (...) porque sin él no hubiera podido tener esta participación política y poder haber conocido y recorrido nuestro gran país” con una fórmula que, según indicó, representa la “mejor opción frente a lo que significa el fujimorismo”.
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El exfiscal también señaló que su posible postulación en octubre “es un aspecto en evaluación”, ya que tiene “el legítimo derecho de participar en la vida política del país”.
“Si puedo tener algún rol político, no necesariamente activo, sino de acompañamiento, como lo he hecho, seguramente estaré presente. Además, la defensa de lo que debe ser la democracia en nuestro país. Un segundo fujimorato en nuestro país va a significar autoritarismo, totalitarismo, afectación a nuestros derechos. Entonces, ahí estaré en la primera línea de defensa”, avanzó.
Sobre la posibilidad de sumarse a otra agrupación política, también aclaró que aún no ha analizado esa opción. “Agradezco las propuestas que han llegado, pero es una decisión que debo tomar”, afirmó.
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Reiteró que su acompañamiento se relaciona con su preocupación “de cara a lo que, si se confirma este resultado electoral, todos los peruanos debemos defender nuestra patria”.
Las declaraciones de Pérez se producen en momentos en que, según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) alcanza el 50.078 % de los votos, mientras que Sánchez obtiene el 49.922 %, con una diferencia entre ambos de 28,318 votos.
Más temprano, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, reconoció el resultado favorable para la candidata, aunque subrayó que el proceso “aún no termina” y descartó cualquier intento de “obstrucción” en un eventual gobierno de su contendora.
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“No va a haber una práctica sistemática de censura buscando la obstrucción”, afirmó al anticipar que Juntos por el Perú “respetará” el veredicto electoral, y remarcar que el término “fraudismo” no representa la actitud del partido, a diferencia de la postura tomada por Rafael López Aliaga, excandidato de Renovación Popular.
En la misma entrevista para La República, Zunini manifestó su expectativa de que fujimori cumpla su propuesta de indultar a Castillo, condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión tras su fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, una posibilidad que fue mencionada antes de la segunda vuelta.
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“Esperemos que no se quede en supuestos y que lo considere, porque hay una realidad. La realidad es que Pedro tiene una representación en el país”, declaró.
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