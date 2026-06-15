ONPE completa el conteo al 100 % de actas en Amazonas, Junín y Moquegua: así quedó el respaldo a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Mapas del Perú muestran que Amazonas y Junín han finalizado el conteo del 100% de las actas presidenciales para la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A una semana de la segunda vuelta presidencial, el proceso electoral peruano entra en su fase decisiva. Aunque la definición nacional todavía permanece abierta por el reducido margen entre los candidatos, algunas regiones ya concluyeron por completo el procesamiento de sus resultados.

Entre los primeros territorios en alcanzar esta meta figuran Amazonas y Junín, que lograron contabilizar la totalidad de sus actas presidenciales. Los datos permiten observar con claridad cómo se distribuyó el respaldo electoral en ambas jurisdicciones y cuál fue la ventaja obtenida por cada candidato.

Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con la revisión de las actas restantes a nivel nacional, los resultados finales de estas dos regiones ofrecen un panorama consolidado sobre las preferencias de sus electores.

PUBLICIDAD

Amazonas fue la primera región en completar el conteo

Según la ONPE, Amazonas se convirtió en la primera región del país en alcanzar el 100 % de actas presidenciales contabilizadas. En total, se procesaron las 1.278 actas correspondientes a esta circunscripción.

Los resultados muestran una amplia ventaja para Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. El postulante obtuvo 125.555 votos, equivalentes al 64,462 % de los sufragios válidos.

Por su parte, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, registró 69.220 votos, lo que representa el 35,538 %.

La diferencia entre ambos candidatos llegó a 56.335 votos. En términos porcentuales, la distancia fue de 28,924 puntos, una de las brechas más amplias registradas entre las regiones que ya culminaron el procesamiento de sus actas.

PUBLICIDAD

Amazonas alcanzó el 100 % de actas presidenciales y fue la primera región en culminar el conteo. Captura de pantalla

Junín también alcanzó el 100 % de actas contabilizadas

Junín se sumó a las regiones que completaron el conteo presidencial. La ONPE informó que las 3.691 actas previstas para esta región fueron procesadas en su totalidad.

Al igual que en Amazonas, Roberto Sánchez obtuvo la mayoría de votos. El candidato de Juntos por el Perú alcanzó 394.718 sufragios, equivalentes al 54,933 %.

Keiko Fujimori consiguió 323.824 votos, con una votación de 45,067 %.

La diferencia final fue de 71.494 votos a favor de Sánchez. Sin embargo, la distancia porcentual resultó menor que en Amazonas, con una ventaja de 9,866 puntos.

Junín también completó el procesamiento total de actas presidenciales. Captura de pantalla

Así voto Moquegua

Además de Amazonas y Junín, Moquegua ya alcanzó el 100 % de actas presidenciales contabilizadas. Los resultados de esta región muestran una diferencia más amplia que la observada en los otros dos departamentos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos oficiales, las 578 actas previstas para Moquegua fueron procesadas en su totalidad. Roberto Helbert Sánchez Palomino obtuvo 88.558 votos, equivalentes al 72,557 % de los sufragios válidos.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi alcanzó 33.495 votos, con un respaldo de 27,443 %.

La diferencia final fue de 55.063 votos a favor del candidato de Juntos por el Perú. En términos porcentuales, la distancia llegó a 45,114 puntos, la más alta entre las tres regiones que ya concluyeron el procesamiento total de sus actas.

ONPE completa el conteo al 100 % de actas en Amazonas, Junín y Moquegua: así quedó el respaldo a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

El conteo nacional sigue en su etapa final

Mientras Amazonas, Junín y Moquegua ya cuentan con resultados definitivos en el ámbito regional, el proceso nacional continúa en revisión. De acuerdo con la actualización más reciente de la ONPE, el avance del conteo supera el 98 % de las actas presidenciales.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la candidata de Fuerza Popular mantiene una ligera ventaja en el resultado nacional, aunque todavía existen actas para envío al Jurado Electoral Especial (JEE), organismo encargado de resolver las observaciones correspondientes.

En ese contexto, destacan entre las primeras regiones del país que concluyeron el procesamiento total de sus actas, ofreciendo resultados definitivos sobre la votación presidencial registrada en sus respectivas jurisdicciones.