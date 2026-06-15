Melcochita arremete contra su hija y Monserrat Seminario por dudar sobre posible embarazo de Heydi Amado: “Confío en mi Heydi”

Melcochita aseguró que su relación con Monserrat atravesaba problemas desde hace años y explicó por qué permaneció en el hogar familiar. ATV/ Día D.

La posibilidad de que Melcochita vuelva a convertirse en padre a pocos meses de cumplir 90 años continúa generando reacciones dentro de su entorno familiar. Lo que inicialmente parecía una noticia personal terminó convirtiéndose en una polémica pública luego de que su hija Susan Villanueva y su aún esposa legal, Monserrat Seminario, expresaran dudas sobre el presunto embarazo de Heydi Amado, la joven pareja del reconocido sonero.

Lejos de mantenerse al margen de la controversia, el artista decidió responder a quienes han cuestionado la noticia y dejó en claro que no está dispuesto a tolerar comentarios que afecten su relación.

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Además, defendió públicamente a Heydi y aseguró que confía plenamente en ella pese a las especulaciones que han surgido en los últimos días.

Monserrat muestra escepticismo ante el posible embarazo de la novia de Melcochita, mientras la pareja celebra junta en la imagen derecha.

Melcochita rompe su silencio tras las críticas de su hija

La polémica comenzó luego de que el propio Melcochita revelara que Heydi Amado, de 22 años, presentaba un retraso menstrual de aproximadamente una semana. Según contó el humorista, ambos acudieron a una clínica para realizarse los exámenes correspondientes y determinar si efectivamente se encuentran a la espera de un hijo.

La noticia generó sorpresa debido a la edad del artista, quien está próximo a cumplir 90 años. Entre las personas que reaccionaron estuvo su hija Susan Villanueva, quien manifestó públicamente que le resultaba difícil creer que su padre pudiera convertirse nuevamente en padre a esta etapa de su vida.

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Las declaraciones no fueron bien recibidas por el cómico, quien respondió de manera contundente al ser consultado sobre la opinión de sus familiares. Para él, se trata de una decisión estrictamente personal que no debería ser motivo de debate dentro de su entorno.

“A ninguno de la familia le debe interesar que yo pueda tener otro hijo. Mis hijos ya están grandes, tienen sus familias, así que me dejen tranquilo. Yo los quiero y apoyo a todos mis hijos, pero que me dejen vivir mi vida”, declaró a Trome.

Melcochita y Heydi Amado, protagonistas de una historia de amor que desafía los prejuicios. ATV: 'Magaly Tv la Firme'.

El posible embarazo de Heydi Amado genera controversia familiar

La noticia del presunto embarazo no tardó en convertirse en tema de conversación en diversos programas de espectáculos. Las diferencias de edad entre la pareja y la posibilidad de que Melcochita vuelva a ser padre despertaron opiniones divididas tanto entre figuras públicas como entre usuarios en redes sociales.

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Sin embargo, el artista dejó claro que no es la primera vez que enfrenta cuestionamientos relacionados con su vida privada y aseguró estar cansado de escuchar críticas provenientes incluso de personas cercanas.

“Que se preocupen por sus familias, que sean felices, pero déjenme tranquilo. Ya voy a cumplir 90 años y siguen con la misma ‘vaina’”, agregó.

El comediante Melcochita posa sonriente junto a su pareja, reafirmando su derecho a rehacer su vida y desestimando las críticas sobre su diferencia de edad.

La respuesta de Melcochita a Monserrat Seminario por pedir una prueba de ADN

Otra de las personas que se pronunció sobre la situación fue Monserrat Seminario, quien todavía mantiene un vínculo legal con el artista. La expareja de Melcochita aseguró que, si el embarazo llega a confirmarse, sería recomendable que el cómico se realice una prueba de ADN.

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Las declaraciones de Seminario alimentaron aún más la polémica, ya que dejaron entrever ciertas dudas respecto a la versión que viene sosteniendo la joven pareja del sonero.

Al enterarse de estas afirmaciones, Melcochita respondió de manera directa y evidenció su incomodidad por la intervención de quien todavía es su esposa legal.

“¿Y a ella qué le importa? Piensa que todas las mujeres son iguales”, manifestó.

Heydi Amado desata la polémica en redes sociales tras referirse a Melcochita como 'ya está en los descuentos' en un pódcast.

“Yo confío en mi Heydi”: el respaldo público del artista a su pareja

Más allá de responder a sus detractores, Melcochita aprovechó la oportunidad para defender a Heydi Amado, quien se ha convertido en blanco de cuestionamientos desde que se conoció la posibilidad del embarazo.

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El artista aseguró que las especulaciones sobre una eventual infidelidad carecen de fundamento y destacó las cualidades personales y profesionales de la joven empresaria.

“Yo confío en mi Heydi, que me cuida y trabaja porque tiene su tienda en Gamarra. Es una mujer tranquila y culta”, expresó.

Con estas palabras, el cómico buscó respaldar públicamente a su pareja y demostrar que mantiene plena confianza en ella pese a las críticas que han surgido desde distintos sectores.

Además, dejó entrever que la relación atraviesa un momento estable y que ambos están concentrados en esperar los resultados médicos antes de emitir cualquier anuncio definitivo.

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Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada. Captura: ATV.

Esperan resultados médicos para confirmar el embarazo

La posibilidad de que Melcochita vuelva a ser padre fue revelada durante una entrevista en la que participó junto a Heydi Amado. En aquella conversación, ambos contaron que estaban a la espera de exámenes clínicos que permitieran confirmar o descartar el embarazo.

Desde entonces, la expectativa ha crecido debido a la repercusión mediática que tuvo la noticia. Mientras algunos celebran la posibilidad de que la pareja agrande la familia, otros mantienen dudas y esperan conocer los resultados oficiales. Según explicó el propio artista, la respuesta podría conocerse muy pronto.“Mañana (hoy) tenemos que ir a la clínica”, indicó cuando fue consultado sobre la fecha en que recibirían la información médica.

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Monserrat Seminario, con un gesto de reclamo, observa a Melcochita y Heydi Amado abrazados y sonrientes, rodeados de corazones que simbolizan su evidente amor. (Imagen Ilustrativa Infobae)