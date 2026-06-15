Pamela López se quiebra en vivo tras el consejo de su club de fans después de ‘La Granja VIP’: “Olvídate del Team Reales”

Pamela López se emociona profundamente y derrama lágrimas mientras interactúa en una transmisión en vivo desde el set de 'La Granja VIP', con 750 espectadores conectados en su pantalla móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los días posteriores a la final de ‘La Granja VIP’ continúan generando reacciones entre los participantes y sus seguidores. Esta vez, quien volvió a convertirse en protagonista fue Pamela López, quien se mostró profundamente afectada durante una conversación con su club de fans luego de recibir un contundente mensaje sobre las personas que forman parte de su entorno.

La trujillana, que llegó hasta la gran final del reality de convivencia y quedó a un paso de llevarse el premio mayor, atravesó un momento de gran sensibilidad que quedó registrado en una transmisión compartida por sus seguidores.

En las imágenes se observa a Pamela escuchando atentamente las recomendaciones de quienes la han acompañado durante su paso por la competencia, hasta que finalmente no pudo contener las lágrimas.

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La expareja de Christian Cueva se mostró visiblemente afectada durante una conversación con su club de fans, quienes le recomendaron alejarse de personas que, según consideran, se han aprovechado de su popularidad. TikTok.

Pamela López reaparece tras la final de ‘La Granja VIP’

La participación de Pamela López en el reality significó uno de los retos más importantes que ha enfrentado en televisión. Durante varias semanas convivió con distintas figuras del espectáculo, protagonizó momentos de tensión, enfrentó desafíos y logró ganarse el respaldo de una importante cantidad de seguidores.

Su desempeño dentro de la competencia le permitió llegar hasta la etapa decisiva y convertirse en una de las favoritas para quedarse con el premio de 100 mil soles. Sin embargo, el resultado final terminó favoreciendo a Shirley Arica, quien logró imponerse en las votaciones y convertirse en la ganadora absoluta del programa.

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Tras conocerse el desenlace, muchos de los seguidores de Pamela expresaron su decepción en redes sociales, convencidos de que la trujillana merecía obtener el primer lugar. A pesar de la derrota, López recibió numerosas muestras de cariño por parte de quienes la apoyaron durante toda la temporada.

Sin embargo, la conversación cambió de rumbo cuando surgieron declaraciones que generaron malestar entre los integrantes de su comunidad digital.

Pamela López llora visiblemente con lágrimas en los ojos mientras transmite en vivo desde su teléfono, reaccionando a un mensaje de sus seguidores que le pedían "Olvídate del Team Reales". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica declaración de la ‘Tía Lisura’ tras el triunfo de Shirley Arica

Luego de la final, la llamada ‘Tía Lisura’, familiar de Paul Michael, realizó una transmisión en vivo en la que se refirió al resultado del programa y respaldó públicamente el triunfo de Shirley Arica.

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Sus palabras no pasaron desapercibidas debido al tono con el que celebró la derrota de Pamela López, generando diversas reacciones entre los seguidores de ambas figuras.

“Ahí está. Gastaron su plata, bien hecho, friéguense, a las KittyPam”, expresó durante el live.

La declaración fue interpretada por muchos usuarios como una burla dirigida al grupo de seguidores de Pamela López, conocido como ‘KittyPam’, que durante semanas impulsó campañas para apoyarla en la competencia.

La tía lisuras lanza advertencia a Pamela López por trato a Paula Michael en La Granja VIP.

El contundente pedido del club de fans ‘KittyPam’

Fue precisamente en medio de ese contexto que Pamela López decidió conversar con algunos integrantes de su club de fans. Lo que parecía una reunión para agradecer el respaldo recibido durante el reality terminó convirtiéndose en un momento cargado de emociones.

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Los seguidores de la trujillana aprovecharon la oportunidad para expresarle su preocupación por determinadas personas que, según consideran, no le aportan nada positivo y solo buscan beneficiarse de la exposición mediática que ha conseguido durante los últimos meses.

De manera directa, los integrantes de ‘KittyPam’ le recomendaron tomar distancia de quienes han hablado negativamente de ella o han intentado generar conflictos a su alrededor.

“Aléjate bien, ya no les des alas porque esas personas que han hablado de ti y te han lastimado, se han colgado de ti. Si ellos brillan, es por ti. Olvídate del ‘Team reales’, solo enfócate en ‘KittyPam’”, le dijeron.

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La aún esposa de Christian Cueva se mostró contenta con lo logrado en la competencia, pero dejó claro que desea seguir trabajando | Instagram / Instarándula

Pamela López rompe en llanto durante transmisión en vivo

A medida que avanzaba la conversación, la carga emocional se hizo cada vez más evidente. La trujillana permaneció en silencio durante varios momentos y finalmente terminó rompiendo en llanto frente a sus seguidores.

Las imágenes muestran a Pamela visiblemente afectada mientras recibe el cariño y los consejos de quienes la han acompañado durante uno de los periodos más mediáticos de su vida.

Aunque no emitió una respuesta extensa, su reacción dejó en evidencia el impacto que tuvieron las palabras de sus seguidores. Para muchos usuarios en redes sociales, el llanto de Pamela reflejó el desgaste emocional que ha enfrentado durante los últimos meses, marcados por conflictos personales, exposición mediática y su participación en el reality.

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Numerosos comentarios destacaron que la exesposa de Christian Cueva ha atravesado una etapa compleja en la que constantemente se encuentra bajo el escrutinio público, razón por la que el respaldo de sus seguidores habría cobrado especial importancia.

Pamela López se muestra visiblemente emocionada y llorando mientras sostiene su teléfono, tras un mensaje de apoyo o petición de sus seguidores en un momento personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Shirley Arica se quedó con los 100 mil soles del reality

Mientras Pamela López procesaba la derrota, Shirley Arica celebraba su victoria en la gran final de ‘La Granja VIP’. La modelo logró imponerse en las votaciones y se llevó el premio principal de 100 mil soles, consolidándose como la ganadora de la temporada.

La expectativa fue máxima hasta el último minuto. Fueron Ethel Pozo y Adolfo Aguilar los encargados de anunciar el resultado final, mientras ambas concursantes esperaban con evidente nerviosismo la decisión del público.

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Finalmente, el respaldo del club de fans ‘Indomable’ resultó determinante para que Shirley Arica consiguiera superar a ‘KittyPam’ y quedarse con el primer lugar.

Tras conocer su triunfo, la popular ‘Chica Realidad’ no ocultó su satisfacción y se mostró convencida de que había hecho méritos suficientes para ganar la competencia. Incluso sostuvo que le habría parecido injusto que Pamela López obtuviera la victoria debido a algunos comportamientos que protagonizó durante el reality.

Además, Shirley reconoció públicamente el talento de su rival y destacó que cuenta con diversas habilidades artísticas que podrían abrirle nuevas oportunidades en televisión.

Shirley Arica celebra emocionada su victoria en la final de La Granja VIP, alzando el premio de S/ 100,000 mientras abraza a su madre e hija.