Incautan figuritas y álbumes bamba del Mundial 2026: Policía desmantela imprentas clandestinas y decomisa láminas valorizada en S/9 millones

En un megaoperativo en Lince, la Policía Nacional del Perú desarticuló una banda criminal que se dedicaba a falsificar masivamente figuritas del álbum del Mundial, cartas de Pokémon y empaques de medicamentos. El material incautado asciende a un valor de más de 9 millones de soles. Exitosa

La expectativa por los álbumes coleccionables vinculados al Mundial de Fútbol 2026 también ha abierto espacio para actividades ilícitas que buscan aprovechar la alta demanda de estos productos. En medio del interés de miles de familias por completar colecciones y conseguir las figuritas más difíciles, las autoridades detectaron una operación dedicada a la reproducción ilegal de material comercializado en el mercado nacional.

Una intervención de la Policía Nacional permitió descubrir un sistema de producción clandestino que no solo incluía láminas y álbumes vinculados al fútbol, sino también otros artículos impresos que eran distribuidos fuera de los canales autorizados. El hallazgo reveló la magnitud de una actividad que movía grandes volúmenes de mercancía y que alcanzaba distintos puntos del país.

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Según información proporcionada por la Policía Fiscal, el operativo se ejecutó en un inmueble ubicado en el distrito de Breña, donde funcionaban varias imprentas sin autorización. Las autoridades también encontraron indicios de otras actividades ilegales relacionadas con la falsificación de productos de consumo.

Operativo permitió descubrir tres imprentas clandestinas

La intervención policial se realizó en un local situado a una cuadra de la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima. De acuerdo con el coronel Ortiz Barra, jefe de la División de Policía Fiscal, en el inmueble operaban tres imprentas clandestinas dedicadas a la fabricación de figuritas relacionadas con el Mundial.

Durante el procedimiento fueron detenidas siete personas presuntamente vinculadas con la producción y distribución del material falsificado. Además, se decomisaron máquinas de impresión de alta tecnología utilizadas para la elaboración de las láminas.

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Las autoridades estimaron que todo lo incautado tendría un valor aproximado de nueve millones de soles.

Más de dos millones de figuritas y miles de planchas fueron decomisadas

Agentes de la policía peruana inspeccionan una imprenta clandestina, desmantelada tras incautar miles de láminas y álbumes piratas del Mundial 2026 valorados en S/9 millones, en un operativo contra la falsificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía informó que en el lugar se encontraron millones de láminas vinculadas a distintas colecciones deportivas. Entre ellas figuraban productos asociados al álbum del Mundial 2026 y material relacionado con otras marcas comercializadas en el país.

Durante la cobertura del operativo se mostraron sacos repletos de planchas impresas listas para su distribución. Según la información difundida por la Policía Fiscal, se contabilizaron más de 175 sacos con figuritas falsificadas.

También se hallaron moldes y planchas utilizados para la impresión de los cromos. Las imágenes exhibidas por las autoridades evidenciaron que las reproducciones tenían características muy similares a las originales, situación que podía inducir al error a compradores y coleccionistas.

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Además de las figuritas deportivas, los agentes encontraron cartas coleccionables de Pokémon reproducidas sin autorización, las cuales formaban parte de la mercancía preparada para su comercialización.

Hallan empaques de medicamentos presuntamente adulterados

Uno de los aspectos que más preocupación generó durante la intervención fue el hallazgo de material relacionado con medicamentos.

“Asimismo, en el lugar se ha llegado a encontrar las planchas de diversas cajas de medicamentos que venían fabricando estas personas”, indicó.

La presencia de este material amplió el alcance de las investigaciones, debido a que la falsificación de envases farmacéuticos representa un riesgo para la salud pública. Por ello, las diligencias no se limitaron a los delitos vinculados con la propiedad intelectual, sino que incluyeron la revisión de los productos médicos hallados durante el operativo.

Máquinas quedaron inutilizadas tras la intervención

La Policía Fiscal intervino tres locales en Carabayllo donde halló cerca de 13 mil figuritas presuntamente falsificadas del álbum del Mundial 2026. Tres personas quedaron detenidas. Visuales IA

La Policía también informó sobre la incautación de equipos utilizados en la producción ilegal. Según las autoridades, se inmovilizaron seis máquinas de imprenta de alta tecnología que operaban dentro del inmueble.

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Debido al tamaño y peso de estos equipos, los agentes adoptaron medidas para impedir que continuaran en funcionamiento. El coronel Ortiz Barra explicó que se retiró la memoria de las máquinas para dejarlas fuera de servicio.

La intervención contó con la participación de representantes de la Segunda Fiscalía de Delitos Aduaneros y de Propiedad Intelectual. Según informó la Policía Fiscal, las diligencias fueron lideradas por el fiscal Miguel Ángel Puicón, quien acompañó el procedimiento realizado en Breña.

Las investigaciones continúan para determinar la dimensión de la red de distribución y establecer la responsabilidad de las personas detenidas durante el operativo.