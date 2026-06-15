Este es el monto que deberá pagar Cienciano a su extécnico Cristian Diaz por orden de la FIFA: ¿Cuál es el motivo?

La FIFA le reconoció al argentino un porcentaje del dinero recibido por la fase de grupos de la Sudamericana 2025, tras revisar pruebas periodísticas y documentos oficiales ante la falta de respuesta cusqueña (Cienciano)

Cienciano del Cusco, que completó un primer semestre con saldo favorable en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana, y mantiene sus metas deportivas para la temporada 2026, afronta ahora un revés en el frente financiero.

Una resolución de la FIFA le ordenó cubrir una obligación económica a favor del entrenador argentino Cristian Díaz, a raíz de un reclamo presentado por su etapa en el banquillo del club cusqueño.

La decisión, según lo informado por el especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, impacta en las finanzas de la institución porque el pago fijado asciende a decenas de miles de dólares y se incrementará con intereses, de acuerdo con los plazos de cumplimiento.

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El reclamo por el premio de la Sudamericana 2025

La controversia surgió por un acuerdo que otorgaba a Cristian Díaz un porcentaje de los ingresos internacionales del club, tras la clasificación de Cienciano a la fase de grupos de la Sudamericana. (X / @mbeesellares)

El origen del litigio se vinculó a un convenio suscrito cuando Díaz dirigía al equipo, en el que se establecía un porcentaje para el entrenador sobre determinados ingresos asociados al desempeño internacional del club. De acuerdo con la exposición difundida por Bee Sellares, el técnico argentino sostuvo ante la FIFA que le correspondía cobrar el 8% del monto recibido por Cienciano tras asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025.

En su publicación, el especialista precisó el eje de la controversia: “FIFA consideró acreditado que el entrenador tenía derecho al 8% del premio por la clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana 2025”. En ese mismo hilo, Bee Sellares indicó que el expediente avanzó con un factor que terminó pesando en la evaluación: “Aunque el club no respondió la demanda, el entrenador aportó publicaciones periodísticas y documentación oficial del torneo que permitieron determinar que Cienciano recibió USD 900.000 por dicha clasificación”.

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Esa reconstrucción fue clave para que el órgano decisor fijara el monto sobre el que se aplicó el porcentaje reclamado por el entrenador. En la resolución analizada, se consideró acreditado que el premio por alcanzar la fase de grupos fue de USD 900.000. Con ese número como base y el 8% previsto, la suma reconocida a favor de Díaz se ubicó en USD 72.000.

El fallo de la FIFA y el estándar “comfortable satisfaction”

La resolución internacional validó las pruebas aportadas por Díaz y aplicó un criterio utilizado en disputas financieras para establecer el monto reconocido a su favor. (Cienciano)

El documento evaluó la prueba presentada por el demandante y, según la explicación difundida por Bee Sellares, la jueza del caso aceptó ese material como suficiente para establecer el derecho invocado. El especialista añadió en su cuenta de X: “La jueza entendió que esa prueba era suficiente, ya que la información exacta sobre los premios estaba exclusivamente en poder del club”.

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Bajo ese marco, se aplicó el criterio denominado “comfortable satisfaction”, un estándar utilizado por la FIFA en controversias en las que una parte dispone de información financiera que la otra no puede obtener con facilidad. De acuerdo con lo expuesto por Bee Sellares, la decisión tomó en cuenta ese punto para valorar el conjunto de elementos aportados por el entrenador y, con ello, respaldar la cuantificación del reclamo.

Con el cálculo definido, el fallo estableció que el club cusqueño debía pagar USD 72.000 y además asumir intereses. Ese componente, por definición, abre la posibilidad de que el total final aumente en función del tiempo que demore el cumplimiento efectivo de la orden.

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Otro aspecto central de la resolución fue la exclusión de un ingreso adicional que había estado sobre la mesa durante el análisis. Según detalló Bee Sellares, la FIFA no incorporó en la base de cálculo los USD 250.000 asociados a la participación en una fase preliminar del torneo, al considerar que respondían a un concepto distinto del premio por clasificar a la etapa de grupos. El especialista lo resumió así: “Por ello, aplicó el estándar de “comfortable satisfaction” y condenó a Cienciano a pagar USD 72.000 más intereses, rechazando incluir los USD 250.000 percibidos por la fase previa por tratarse de un concepto distinto al premio de clasificación”.

El contexto del paso de Cristian Díaz por Cienciano

La disputa tiene origen en la etapa que Cristian Díaz dirigió a Cienciano, un ciclo que incluyó la clasificación a la Sudamericana y una posterior salida del club. (Cienciano)

La disputa se relacionó con el tramo final de la etapa de Cristian Díaz en el club cusqueño. El propio texto base señala que el entrenador argentino llegó a Cienciano en agosto de 2024, en un movimiento que se produjo después de un pase frustrado a Alianza Lima.

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Durante ese ciclo, el equipo alcanzó objetivos que derivaron en la posterior discusión económica. En 2025, el club consiguió el acceso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, hecho que activó el reclamo del entrenador por el porcentaje previsto en el acuerdo mencionado en el expediente.

El material aportado sobre ese período también indica que, pese a la clasificación internacional, el desempeño en el Torneo Apertura no acompañó las expectativas deportivas y Díaz dejó el cargo tras presentar su renuncia.

En paralelo, el club continuó su campaña en la temporada 2026 con foco en sus metas competitivas, aunque el fallo conocido ahora abrió un frente de exigencia económica que, por el monto y los intereses, impacta de manera directa en la administración del presupuesto institucional.

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