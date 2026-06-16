Empezarán a multar a motociclistas que circulen por ciclovías: MTC advierte sanciones por invadir espacios exclusivos

Municipalidad de Miraflores advierte que bicimotos deben transitar por la pista, no por ciclovías.

La convivencia entre bicicletas, scooters y motocicletas eléctricas en las ciclovías de Lima vuelve al centro del debate tras el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre el inicio de acciones de fiscalización y sanción para quienes incumplan las normas de circulación. Sin embargo, la realidad en las calles muestra un escenario distinto al planteado por las autoridades.

En diversos tramos de la avenida Arequipa, una de las principales vías de la capital, el tránsito de vehículos motorizados dentro de espacios destinados exclusivamente para ciclistas continúa de forma cotidiana. Usuarios de bicicletas, peatones y conductores de vehículos eléctricos comparten espacios reducidos en medio de situaciones que elevan el riesgo de accidentes.

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La situación también expone problemas de infraestructura, falta de conocimiento de las normas y escasa presencia de controles. Durante una inspección en la zona de Manuel Segura con la avenida Arequipa, en el límite entre Lince y Cercado de Lima, se registraron múltiples situaciones que reflejan las dificultades para ordenar el tránsito de estos medios de transporte.

El uso indebido de la ciclovía persiste pese al anuncio de sanciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que las motocicletas eléctricas y otros vehículos con motor deben circular por la pista y no por las ciclovías. Además, estos conductores deben cumplir requisitos como contar con placa, SOAT, licencia de conducir y casco de seguridad.

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No obstante, en la avenida Arequipa la mayoría de usuarios de motos eléctricas continúa desplazándose por la ciclovía. Durante la observación realizada en horas de la mañana, apenas se identificaron algunos casos de conductores que respetaban la disposición de circular por la vía vehicular.

Según se reportó en el lugar, scooters, bicimotos y motocicletas eléctricas ocupaban gran parte del carril destinado para bicicletas, mientras que la presencia de ciclistas resultaba menor en comparación con la cantidad de vehículos motorizados.

La situación también evidencia una limitada difusión de las nuevas disposiciones. Un conductor de moto eléctrica consultado en la zona reconoció que desconocía la medida impulsada por el MTC y consideró necesaria una mayor campaña de información para los usuarios.

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Riesgos para peatones y ciclistas en puntos críticos de la avenida Arequipa

Municipalidad de Miraflores advierte que bicimotos deben transitar por la pista, no por ciclovías.

Además del tránsito irregular de vehículos eléctricos, la infraestructura existente genera dificultades para la circulación segura de todos los usuarios.

Uno de los elementos observados fue la presencia de un transformador eléctrico ubicado junto a la ciclovía. La estructura reduce la visibilidad y obliga a ciclistas y conductores de vehículos eléctricos a desplazarse hacia áreas utilizadas por peatones.

Durante la inspección se registraron situaciones en las que personas que caminaban por la zona estuvieron cerca de ser impactadas por vehículos que circulaban a velocidad considerable. La falta de visibilidad incrementa el riesgo en un punto donde confluyen distintos tipos de usuarios.

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La problemática también afecta a personas adultas mayores que cruzan la avenida Arequipa. Según se indicó durante el recorrido, muchos peatones necesitan más tiempo para atravesar la vía y pueden quedar expuestos ante el paso de motos eléctricas o bicicletas que no respetan las señales de tránsito.

Semáforos y normas de tránsito bajo constante incumplimiento

Otro aspecto identificado corresponde al respeto de la señalización vial. En el cruce de Manuel Segura con la avenida Arequipa se reportaron conflictos entre vehículos, ciclistas y usuarios de movilidad eléctrica.

De acuerdo con lo observado, algunos conductores de automóviles no respetan los semáforos exclusivos para bicicletas cuando realizan giros hacia la izquierda. Esta situación coloca en riesgo a quienes avanzan con luz verde dentro de la ciclovía.

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Un usuario de vehículo de movilidad personal que circula frecuentemente por la avenida Arequipa afirmó que el escenario actual era previsible. Según señaló, “en algún momento se iba a ver que esto iba a colapsar”.

El mismo usuario sostuvo que existen choques entre diferentes tipos de vehículos. “Entre mismos vehículos eléctricos de moto, entre motos y bicicletas, entre moto y scooter. O sea, se chocan entre todos”, manifestó.

Las imágenes mostradas durante el informe también expusieron casos de personas que utilizan scooters en zonas destinadas a vehículos de mayor velocidad, así como conductores que circulan sin casco de protección.

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Fiscalización pendiente en una de las vías más transitadas de Lima

Ciclovías en Lima. (Municipalidad de Lima)

El MTC indicó que las infracciones relacionadas con la circulación de motocicletas eléctricas fuera de las normas pueden derivar en sanciones. Sin embargo, durante el recorrido efectuado en la avenida Arequipa no se observó presencia de policías ni operativos de control.

Según se explicó en el informe, las municipalidades pueden desarrollar acciones educativas y de orientación, mientras que la imposición de multas corresponde a la Policía Nacional.

La ausencia de fiscalización efectiva mantiene un escenario donde las nuevas disposiciones aún no se reflejan en el comportamiento de gran parte de los usuarios de vehículos eléctricos que utilizan diariamente esta importante arteria de la capital.

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