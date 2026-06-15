“No llegamos a la meta, ya no yapeen”: Partido de Roberto Sánchez declina y deja de pedir fondos para pedidos de nulidad

Juntos por el Perú suspendió la recaudación digital de fondos para financiar pedidos de nulidad electoral, tras no alcanzar la meta propuesta por el candidato Roberto Sánchez

La tesorera de Juntos por el Perú, Luzmila Ayay, confirmó este lunes que el partido ha dejado de recibir aportes económicos y donaciones a través de una billetera digital para financiar los pedidos de nulidad ante los organismos electorales, tal como solicitó la semana pasada el candidato Roberto Sánchez.

“No hemos llegado a esa meta (...) ya no esperamos recaudar más. Vamos a parar”, declaró a la prensa al ser abordada en los exteriores del local de campaña, aunque no respondió si devolvería los fondos.

“Stop, ya no yapeen. Ya estoy diciéndolo, pero necesitamos una voz más oficial”, añadió, según declaraciones recogidas por RPP, al precisar que la formación política va “a reconocer los resultados” del balotaje como una “práctica democrática”.

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La tesorera informó que un vocero ofrecerá detalles sobre la recaudación, los gastos y el destino de los fondos en una conferencia de prensa que se realizará entre mañana y pasado.

La tesorera Luzmila Ayay indicó que el partido reconoce los resultados del balotaje como parte de la democracia y anunció que un vocero oficial detallará el uso y el destino de los fondos en una próxima conferencia de prensa

Sus declaraciones se recopilaron horas antes de que Sánchez fuera visto en un establecimiento del distrito limeño de Jesús María, donde almorzó con su esposa, Claudia Pinazzo, y otros miembros de su equipo, como los abogados Ronald Atencio y Roy Mendoza.

El candidato ingresó sin el habitual sombrero del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), prenda que usó durante la campaña y que llevó a su lado la semana pasada cuando solicitó públicamente apoyo económico.

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“Son impresionantes estas tasas. Todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar un sol, dos soles, tres soles, y vamos a lograr pagar esas tasas (...) nuestro pueblo y todo el Perú estará vigilante, mirando precisamente cómo resuelven nuestras autoridades”, señaló entonces.

“Hagámoslo con una alta medida política de transparencia, de cero controversia, pensando en los nueve millones que han votado por nosotros y en los nueve millones que no han votado por nosotros, porque ambos votos se respetan”, agregó.

En esta misma jornada, el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, cuestionó la colecta promovida por Juntos por el Perú y precisó que el plazo para presentar esos pedidos venció el último miércoles 10 de junio, por lo que calificó como “engaño” la solicitud de dinero a los simpatizantes.

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Roberto Sánchez, visto en público junto a su equipo, había instado días antes a colaborar económicamente para cubrir las tasas de los recursos, apelando a la vigilancia ciudadana y la transparencia en el proceso

“No se puede pagar ya nada, ya venció el miércoles a las ocho de la noche. Ellos dicen que están subsanando, que van a apelar. No, no. Las reglas están clarísimas”, señaló en diálogo con el medio digital Altavoz.

“A los hermanos de izquierda, no dejarse engañar. Ya venció el plazo, y realmente da hasta cólera que estén abusando de personas de bajos recursos, pidiéndoles un sol, dos soles, tres soles, cuando el plazo ya venció”, comentó.

Con el 98.844 % de actas contabilizadas, equivalentes a 92,766 actas, Keiko Fujimori suma 9′100,496 votos, lo que representa el 50.069 % del total, mientras que Sánchez alcanza 9′075,455 votos, con un 49.931 %.

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La diferencia entre ambos candidatos es de 25,041 votos, cuando no quedan actas pendientes y el 1.156 % está para envío al Jurado Electoral Especial (JEE), organismo encargado de revisar y decidir sobre las actas enviadas por las mesas de votación que presentan irregularidades, inconsistencias o reclamos.